Tko je Talijan (23) koji je postao internet senzacija? Roditelji su mu se isto bavili sportom, a ima i zanimljiv nadimak

Olimpijske igre u punom su jeku, a već su osvojene i medalje u nekim sportovima. Cijeli svijet prati ovo veliko događanje u Parizu, a razna događanja i trenutci komentiraju se i na društvenim mrežama. Na ovim platformama pojavile su se i snimke talijanskog plivača Thomasa Ceccona (23). Mladi Talijan osvojio je olimpijsko zlato na 100 metara leđno i postao prvi Talijan koji je došao na postolje u toj disciplini. Svojim je izgledom privukao pažnju brojnih gledateljica diljem svijeta, a obožavateljice su brzo počele izvlačiti i dijeliti njegove fotografije.

