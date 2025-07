Splitski psihijatar koji je osuđen na zatvor bivšu je ostavio zbog naše glumice, a dobio je i crkveno poništenje braka

Jučer je, 14. srpnja javnost šokirala vijest da je Boran Uglešić, ugledni splitski psihijatar osuđen na zatvorsku kaznu od godinu i pol dana, s tim da bi šest mjeseci trebao provesti iz rešetaka, a ostatak neće ako u istom petogodišnjem roku kao i ostali osuđeni kolege ne počini novo kazneno djelo. Suprug naše eminentne glumice Ane Gruice Uglešić tako je dobio epilog u predmetu "Dijagnoza", koji je nakon pustih godina na splitskom Županijskom sudu zaključen nepravomoćnom presudom.

Kako piše Slobodna Dalmacija, optužnica u kojoj su se za makinacije s lažiranom dokumentacijom u razdoblju od siječnja 2006. do veljače 2008. godine, a na osnovi koje su dodjeljivane vojne mirovine, teretili nekadašnja medicinska tehničarka Suzana Jelavić i to kao "mozak ekipe", vozač HZMO-a Dragiša Šušić, medicinski tehničar Marijo Tafra te liječnici Darijo Sučević, Valter Nutrizio, Boran Uglešić i Boris Samaržija, podignuta je još prije 16 i pol godina.

Sudsko je vijeće na čelu sa sucem Mešinom svakome od sedam okrivljenih izreklo po godinu dana zatvora za svako djelo te su kazne onda objedinjene. Tako je Suzana Jelavić dobila četiri godine i 10 mjeseci bezuvjetnog zatvora za ukupno 18 kaznenih djela i to 11 pomaganja u primanju mita i sedam za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Osim nje "najgore" je prošao još Marijo Tafra, medicinski tehničar koji je osuđen zbog 9 kaznenih djela pomaganja u davanju mita i pet djela poticanja na zlouporabu na ukupno tri i pol godine zatvora. Ostali, uključujući i dr- Uglešića su osuđeni nepravomoćno na djelomične uvjetne kazne. Svima je u kaznu uračunat istražni zatvor u kojem je većina provela oko pola godine, i to od veljače do kolovoza 2008. godine, osim dr. Uglešića koji je bio u pritvoru nešto više od mjesec dana. Sudac Dinko Mešin kazao je da je dosta krivičnih djela u ovom predmetu otišlo u zastaru, inače bi kazne okrivljenicima bile znatno veće.

FOTO Koga ljubi omiljena voditeljica Dnevnika? Nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom pronašla je veliku sreću

Inače, kada je riječ o Boranovu privatnom životu, on ima doista turbulentan ljubavni život. Naime, splitska glumica Ana Gruica i on su svoju ljubavnu priču okrunili ne jednim, već s dva vjenčanja. Prvo, intimno i civilno, održano je u tajnosti na otoku Šolti krajem kolovoza 2018. godine, svega nekoliko tjedana nakon zaruka. Pet godina kasnije, par je svoju ljubav potvrdio i pred oltarom, na raskošnoj crkvenoj ceremoniji u Sitnom Gornjem, mjestu odakle potječu Anini roditelji. Za tu je prigodu glumica zablistala u čak tri vjenčanice s potpisom dizajnerice Matije Vuice. Da bi stali pred oltar, Boran je prethodno morao dobiti crkveno poništenje svog prvog braka, što svjedoči o njihovoj snažnoj želji da svoju vezu ozakone na svim razinama.

FOTO Čitatelj Večernjeg lista na Hipodromu kriomice snimio nekad najpopularniju HRT-ovu voditeljicu

Ana i Boran bili su dugogodišnji prijatelji, a glumica je svojedobno priznala kako nikada nije vjerovala u priče o prijateljstvima koja prerastaju u ljubav. "Uvijek sam se pitala: 'Kako? Ili ti se netko svidio pri upoznavanju ili nije.' Očigledno da život stalno dijeli lekcije", izjavila je jednom. Sudbina je za njih imala drugačije planove. Nakon što je u rujnu 2017. godine objavila prekid veze s piscem Hrvojem Šalkovićem, Ana je utjehu pronašla u razgovorima s Boranom. Prijateljstvo je ubrzo preraslo u fatalnu privlačnost.

Već u listopadu iste godine snimljeni su zajedno, a njihova je veza postala neraskidiva. Zbog Ane, Boran je okončao dugogodišnju vezu s partnericom Ivanom. Ona je, naime, prema pisanju domaćih medija iselila iz obiteljske kuće Uglešića i odselila u Zagreb. Inače, Boran ima i 25-godišnju kći iz prvog braka koja se zove Antonia Uglešić, a dobio ju je s bivšom suprugom Dianom.