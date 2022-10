Tko je Sandi Pego? Prati ga skoro milijun ljudi, a u 'Plesu sa zvijezdama' otkrio je da je njegova supruga trudna

Jedan od najpopularnijih domaćih tiktokera Sandi Hadžić, poznatiji kao Sandi Pego, brojnu publiku na toj društvenoj mreži svakodnevno uveseljava kratkim videouradcima koje snima sa suprugom Cindy Šoštarić Hadžić, a koji prikazuju detalje iz svakodnevnog života. Osim što je izuzetno uspješan influencer i poduzetnik, njegov plesni talent oduševio je gledatelje već od prve epizode popularnog showa Nove TV ''Ples sa zvijezdama''. Sandija na društvenim mrežama prati skoro milijun ljudi, a sada je ponovno u fokus javnosti došao jer je otkrio da je dobio bebu.

Lijepe vijesti otkrio je influencer na svojem Instagram storyju, a tada je dodao i da je sin na svijet došao u četvrtak u 21.55 sati, da ima 51 centimetar i da je težak 3300 grama.Sandi je isto tako pratiteljima otkrio kako su dječaku dali ime te podijelio prvu zajedničku fotografiju.

Uz fotografiju iz rađaone otkrio je da će se dječak zvati Ian te još jednom ponovio kada se maleni rodio. U komentarima su se odmah javili brojni čestitari među kojima i pjevačica Albina Grčić, influencerica i plesačica Martina Vuletić, influencerica Anamaria Raić i pjevačica Maja Šuput.

Nakon poroda pratiteljima se javila i Cindy.

- Evo, samo da se javim svima, super sam. Super se osjećam, sve je prošlo toliko dobro da bi sve mogla ponoviti još 100 puta, svi su bili toliko ljubazni, sve smo odradili kako treba i sve je prošlo u najboljem redu. A ne bih bilo tako da nisam imala pored sebe i podršku koja je sa mnom disala cijelo vrijeme. Osjećaj koji ne mogu ni opisati riječima, toliko maleno i nježno biće, a naše. Neopisiva ljubav. Najsretnija sam. Više toga ću vam uskoro ispričati, ali zasad ću malo uživati i odmoriti i želim se svima zahvaliti na podršci i porukama - napisala je u objavi na Instagram storyju. Podsjetimo, par je vijest o prinovi otkrio u showu "Ples sa zvijezdama" gdje se Pego natjecao, a nakon toga održali su i glamuroznu proslavu na kojoj su otkrili spol djeteta.

Inače, par se upoznao prije šest godina na jednom poslovnom projektu, a vjenčali su se nakon tri i pol godine veze, u kolovozu 2021. godine.

Sandi nam je u jednom intervjuu otkrio žašto je odlučio otkriti da mu je supruga trudna baš u showu 'Ples sa zvijezdama'.

– Prvo smo razmišljali o tome da to pokušamo sakriti što duže, a onda je došlo vrijeme za prenatal test koji je prošli tjedan stigao i uljepšao nam tjedan. Beba je dobro, sve ide kako treba, a sad što? Dolazila je emisija #samoljubav koju sam htio posvetiti prije svega Cindy, a onda kako zapapriti sve nego, eto, poljupcem u trbuh i natpisom ĆA ĆA, ipak plešemo cha-cha. Tako da je ovo bilo za bebača i Cindy. Imamo dosta poznanika i prijatelja kojima smo tajili sve do tog trenutka. Aktivni smo na društvenim mrežama te smo zaključili da prvenstveno naša publika zaslužuje istinu, a kako to najbrže reći svima njima nego u trenutku dok gledaju i iščekuju naš show.

