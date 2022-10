Šprajc kritičarima: Svi koji volumen vrećica pokušavaju dokazati punjenjem vodom i perjem, neka nastave sa zabavom

U svojoj emisiji "Stanje nacije" i kasnije na društvenim mrežama RTL-ovac Zoran Šprajc je podijelio fotografiju na kojoj je usporedio ZG vrećice za smeće od 20 i 40 litara.

- Donja vrećica navodno ima 40 l , dakle dvostruko više od gornje od 20 l. Stvarno ne morate znati geometrijske formule da se vidi da netko nekog vara - napisao je Šprajc jučer i objavio fotografiju tih vrećica. U komentarima su mu se kasnije javili brojni gledatelji sa komentarima poput ovih: Sreća da se volumen računa sa sve tri dimenzije a ne s dvije kako se to aludira u tekstu. Ipak treba znati geometriju! Voditelj i urednik oglasio se danas na društvenim mrežama i svim komentatorima koji su mu objašnjavali kako je pogriješio je uputio odgovor.

- Hvala svim dobrim ljudima koji su na osnovu fotke s velikom i malom vrećicom mislili da sam tako računao njihov volumen pa su mi objasnili da se volumen ne može računati iz dvije dimenzije. Ima nade za civilizaciju kad je toliko mnogo ljudi tako duboko upućeno u razliku između 2D i 3D. Inače to je bila samo ilustracija za rezultat matematičkog postupka kojim smo došli do volumena vrećica. A on je sažet u priloženoj formuli. Ako netko zna matematički postupak kojim će dokazati da vrećice deklarirane širine i dubine doista imaju deklarirani volumen (40 l, 20 l i 10l ) rado ćemo ga pokazati u emisiji idućeg petka. Ove koji volumen vrećica pokušavaju dokazati punjenjem vodom, pijeskom i perjem pozivam da nastave sa zabavom i da nam pošalju svoje video snimke i sa vrećicama zapremine 10 i 20 l (jamčim da će se i sami iznenaditi rezultatom) ali to nije matematički dokaz. Hvala i vidimo se. - poručio je Šprajc i objavio i fotografiju matematičke formule.

Foto: Facebook

