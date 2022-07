Tko je je milijarderka i desna ruka Marka Zuckerberga koja mu sada okreće leđa?

Potpuno očekivano, Sheryl Sandberg (52), uskoro bivša desna ruka Marka Zuckerberga, vlasnika Mete, odnosno Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, prijelomnu odluku američkog Vrhovnog suda o ukidanju abortusa kao ženina ustavnog prava komentirala je - na Instagramu. Kao i milijuni anonimnih žena diljem svijeta, kao da nije jedna od najuspješnijih menadžerica svijeta i jedna od najpoznatijih američkih feministica.

- Odrasla sam slušajući mamine priče o tome što su žene prolazile u našoj zemlji prije sudskog procesa Roe protiv Wadea. Moja mama je imala prijateljicu koja je napustila zemlju da bi mogla obaviti siguran pobačaj. Većina žena si to nije mogla priuštiti; neke su obavljale pobačaje u mračnim uličicama i to ih je često dovelo u ozbiljne zdravstvene komplikacije, ponekad i smrt... Nikad nisam ni pomislila da bi prošlost moje mame mogla postati budućnost mojih kćeri. Ne mogu vjerovati da ću svoje tri kćerke poslati na fakultet bez prava koja sam ja imala. Odluka Vrhovnog suda ugrožava zdravlje i živote milijuna djevojčica i žena diljem zemlje... Zbog nas, zbog naših kćeri i generacija koje će doći moramo nastaviti s borbom. Zajedno moramo zaštiti i proširiti pristup pobačaju - objasnila je Sheryl, koja je uvijek promovirala da svoje ideje najlakše i najbrže možemo prenijeti najvećem broju ljudi preko društvenih mreža.

Njezino povjerenje u moć društvenih mreža posve je očekivano - ona je na njima i doslovno zaradila milijarde. Počela je raditi sa Zuckerbergom prije 14 godina kao njegov najbliži suradnik, njegov COO, glavni operativac tvrtke koja se sad zove Meta i - postala dolarska milijarderka.

U Silicijskoj dolini milijarderi su uglavnom osnivači kompanija, zaposlenici veoma rijetko. No, Mark Zuckerberg svojoj je direktorici, koju je "osvojio" dok je još radila za Google, isplaćivao bonuse s dionicama kompanije. Ona ih je uspješno prodavala desetak godina i prodala oko 75 posto svojih dionica Mete. Zaradila je oko milijardu i 700 milijuna dolara, neki procjenjuju i više.

Sheryl je početkom lipnja objavila da će se na jesen povući iz Mete jer se želi u cijelosti posvetiti dobrotvornom radu, odnosno feminističkoj borbi, s kojom je započela još na Harvardu, kad je samouvjereno osnovala organizaciju Žene u ekonomiji i vlasti.

No, odlazak Sheryl Sandberg iz Mete, naoko posve prijateljski, nije bez kontroverzi, uostalom kao ni njezina specifična vrsta feminizma, koju mnogi gotovo posprdno nazivaju korporativnim feminizmom. Na vrhuncu slave i moći kao direktorica Facebooka, Sheryl je 2013. napisala uz pomoć pisca iz sjene veliki bestseler, neku vrstu jednostavnog priručnika o tome kako se žene moraju ponašati na poslu, u obitelji, u odgoju djece, da bi mogle napredovati na korporativnoj ljestvici. Algoritam je knjigu na hrvatskom objavio već 2014. pod naslovom "Ustrajnost: žene, poslovi i vođenje". Ne znam je li ta knjiga pomogla usponu i proboju poneke poslovne žene na ovim prostorima, no primjećujem površnu sličnost između Sheryl i Martine Bienenfeld, direktorice zagrebačke Turističke zajednice. Obje su veoma vitke - Sheryl je kao posve mlada djevojka zarađivala kao instruktorica aerobika, bez obzira na uspješne roditelje, profesoricu francuskog i oftalmologa - no, Zagrepčanka, što je veoma često, puno je ljepša i dotjeranija od najuspješnije američke poslovne žene iz gradića Menlo Park pokraj San Francisca.

Ženski časopisi knjigu "Lean In" slavili su kao inspirativni poziv na akciju koji je feministica napisala potaknuta interesom za svoje TED predavanje, koje je na internetu pogledalo 11 milijuna ljudi. Činilo se da kod žena ne može omanuti knjiga koja poručuje da bi "istinski pravedan svijet jednakosti bio onaj u kojem žene upravljaju s polovicom svjetskih država i kompanija, a muškarci kućanstava". Nevelika knjiga na dvjestotinjak stranica objašnjava kako žene same sebe nesvjesno koče i upozorava da priču trebamo promijeniti i umjesto da ponavljamo zašto nešto ne možemo, moramo sebi odgovoriti na pitanje što možemo.

Zvuči okej, no knjigu sam davno prelistala i nije me impresionirala. A ja inače volim knjige i članke pune osobnih primjera iz stvarnog života - sve što me može obodriti kad nas već vijesti svakodnevno deprimiraju. No, vijestima ću se vratiti, prije toga želim objasniti zašto knjiga, koja je prerasla u neprofitnu organizaciju i pokret Leanin.Org koji okuplja žene u 34.000 malih "kružoka" podrške u više od 150 zemalja svijeta, nekako ipak nije poticajna.

Kao prvo, tu su brojna, uvredljivo banalna opća mjesta poput upozorenja da se svakako probijemo do "svojeg mjesta za stolom" za kojim se na najvišem nivou raspravlja o odlukama kompanije, kao da sve mi ne znamo da postoje velike šanse da nas primijete kad smo prisutne i dižemo ruku da nešto kažemo. No, s druge strane, Sandberg odmah upozorava da muškarci na rukovodećim pozicijama ne vole kad ih se prekida, a kasnije u knjizi čak priznaje da je jednom koristila usluge karijernog coacha koji ju je trenirao da manje diskutira na sastancima. Dakle, postavite se kao netko tko zna što želi, ali nipošto nemojte uznemiriti šefa. Evo, u njezinu slučaju, rečeno, učinjeno.

Općenito, feministički savjeti koji ženama sugeriraju da se ponašaju kao muškarci da bi uspjele, idu mi na živce. To nije svijet inkluzivnosti, već okrutan svijet u kojem nema mjesta za djecu i obitelj sve dok ne napravimo onaj važni prvi korak do jedne od titula koje u Americi počinju sa slovom C, ne mora biti CEO, ali takvih je pozicija više. Čak je i njezin pristup izboru potencijalnog životnog partnera - praktičan, ali s pravom intimom i emocijama zaista nema nikakve veze. Za Sheryl sve je poslovni pothvat, nesmiljena borba za prvo mjesto. Jednom je za Cosmopolitan objasnila da se za prvog muža udala veoma rano jer su joj roditelji, kad je odlazila na Harvard, rekli da se fokusira na dvije stvari, na učenje - i udaju!

- Bit ćeš okružena najpametnijim ljudima koje ćeš upoznati u životu i zato zapamti: najbolji odu mladi! - poručila joj je mama bez okolišanja i ona je taj savjet prihvatila bez propitivanja ili adolescentskog bunta koji u životu traži prvenstveno snažne emocije. Udala se odmah nakon što je diplomirala i razvela nakon samo godinu dana. Čak je priznala da je sve muškarce koji bi je pozvali na sudar odmah analizirala kao potencijalne muževe, a u sobi na fakultetu imala uvredljivo djetinjasti poster na kojem je pisalo "Moraš poljubiti veliki broj žaba krastača prije nego što pronađeš svojeg princa".

Taj nedostatak spontanosti zbog kojeg je veoma mlada prošla kroz razvod i potom strah da će zauvijek ostati sama jer je bila opsjednuta idejom da ju je razvod trajno obilježio, ipak je nije osvijestio. Godinama kasnije kao da je samo nadograđivala mamin loš savjet dok je u knjizi objašnjavala ženama kako da pronađu muža koji će ih podržati: "Kad tražite životnog partnera, moj savjet svim ženama glasi, izađite sa svima, s lošim momcima, cool tipovima i onima koji se panično boje stalne veze, čak i luđacima. Samo se nemojte niti za jednog takvog udati."

I kako onda naći onog pravog koji će biti instrumentalan za uspjeh na poslu, jer kao što je jednom rekla, "odluka za koga ćemo se vjenčati naša je najvažnija karijerna odluka". Zvuči nevjerojatno, ali poslušala je savjet prijateljice bankarice koja je smislila test iz dva dijela koji uspješno odgovara na pitanje hoće li potencijalni partner doista podržati ženinu karijeru. Prvo, moraš otkazati sudar neposredno prije zakazanog vremena i objasniti da si zaglavila na poslu. Ako to mirno prihvati, slijedi drugi, još manje spontan dio. Pozoveš potencijalnog muža da te prati na poslovno putovanje na udaljenu lokaciju. Ako je netko koga žena poput Sheryl tek upoznaje zaista spreman putovati na drugi kraj svijeta da bi bio u blizini dok ona sastanči, tome je zaista jako stalo. Ili je bez para. Test koji su zamislile te uspješne financijašice zaista ne može omanuti... u svijetu u kojem je sve poput novčane transakcije.

No, osnovni problem knjige svodi se na to da ona nema savjete za sve žene, samo za one poput autorice, danas bismo rekli, bijele, privilegirane, koje su u velike i uspješne kompanije došle nakon studija ekonomije i magisterija iz biznisa na Harvardu. A njima su ionako otvorena sva vrata.

Sheryl je na Harvardu bio mentor poznati ekonomist Larry Summers, kasnije ministar financija u Clintonovoj vladi i direktor Obaminog Nacionalnog ekonomskog savjeta. Prvo ju je pozvao da radi kao istraživač u Svjetskoj banci, gdje je i on radio, a kasnije je za njim došla u Washington i radila u njegovu kabinetu dok je bio ministar.

U Silicijsku dolinu otišla je kad su demokrati izgubili na izborima 2000. Google je tad još uvijek bio mala kompanija sa 300 zaposlenih, bez pravog profita. Tvrdila je da ju je privukla misija kompanije - staviti svijetu na raspolaganje sve moguće informacije. Kako je kompanija bila financijski neuspješna, malo se premišljala i tadašnji direktor Eric Schmidt rekao joj je proročanski, "Ne budi idiot... Ovo je raketa. Ukrcaj se".

Ukrcala se preuzevši digitalno oglašavanje, što je do savršenstva razvila kasnije u Facebooku. Toliko da joj možda prijeti i sudski proces zbog tajnog ortačkog ugovora s menadžerima Googlea s kojima je dogovorila plasman oglasa na internetu optimalan za te dvije kompanije, što krši antimonopolske zakone.

Tu smo došli do one druge, skrivene strane vijesti da Sheryl Sandberg na jesen ove godine prijateljski napušta kompaniju Meta kojom je tako uspješno upravljala sa Zuckerbergom. Njezine veoma bliske veze s demokratskom strankom vjerojatno bi joj pomogle da započne ozbiljnu političku karijeru da nije bilo skandala s podacima o korisnicima društvenih mreža koje je s Facebooka bez njihova znanja pokupila britanska konzultantska firma Cambridge Analytica i kasnije koristila za politički marketing. Pripisivali su joj iznimno važnu i zlokobnu ulogu u razvoju "nadzornog kapitalizma" u kojem se naši osobni podaci koriste kao potencijalni izvor goleme dobiti zbog precizno targetiranih oglasa. Ona je čak i za Zuckerberga bila osnovni krivac - prstom je pokazao na nju! - što su korisnici društvenih mreža i podaci o njihovim navikama, željama i ukusima postali "roba". I nekoć bliska prijateljica Hillary Clinton neizravno ju je optužila za pripremu terena ruskom utjecaju na izbore u Americi koje je izgubila.

Kao što je otkrila Frances Haugen, zviždačica iz Facebooka, Facebook je neprestano bio u konfliktu interesa između onoga što je poželjno za javnost i građane i onoga što je poželjno za kompaniju. A Facebook, dok je njime upravljala Sheryl Sandberg, neprestano je optimizirao svoje financijske interese ne gušeći govor mržnje i lažne vijesti, što je istinski pogubno za demokraciju. I sad Sandberg navodno nakon svega što znamo o poslovanju Facebooka odlazi da bi se posvetila upravo dobročinstvima.

No, tu su i puno konkretniji napadi. Dnevnik Wall Street Journal objavio je nedavno da je kompanija Meta započela interne istrage oko njezina nelegalnog korištenja korporativnih sredstava za osobne izdatke poput fondacije Leanin.Org kojoj se Sheryl želi posvetiti u budućnosti. Čak je navodno koristila resurse kompanije za svoje najavljeno treće vjenčanje.

Doduše, ima nešto krajnje neiskreno u takvim napadima samog Zuckerberga jer je upravo fondacija stvarala pozitivan imidž kompanije i predstavljala Facebook kao progresivnog poslodavca. Njihovi su interesi tako dugo i duboko povezani da krivac ne može biti samo najuspješnija poslovna žena Amerike, kako su je često zvali. Sheryl u tom ratu treba podršku svih prominentnih žena kojima je dosada pomogla i s kojima je surađivala.

Kako sam sentimentalna, tako me Sheryl osvojila svojom drugom knjigom, "Opcija B", koju je objavila nakon smrti drugog, voljenog supruga Davea Goldberga, također uspješnog IT menadžera, za kojeg se udala nakon prijateljstva koje je preraslo u ljubav.

No, kad su sretni Sheryl i Dave, roditelji male djece, 2015. slavili prijateljev rođendan u raskošnoj, ali skrivenoj vili u Meksiku, on je otišao sam vježbati u teretanu i tek nekoliko sati kasnije pronašli su ga na podu, mrtvog. Dave je imao 47, a Sheryl 46 godina. U početku si je Sheryl predbacivala što nije prije otišla vidjeti zašto ga nema. Po prvi puta u životu menadžerica opsjednuta kontrolom i uspješnom eliminacijom životnih prepreka, našla se pred problemom kojeg je bilo nemoguće riješiti. Trebalo joj je vremena da shvati da za nju ne postoji opcija A - povratak u savršeno sretan život s Daveom - pa mora prihvatiti opciju B.

No, kako je objasnila 2017. u iskreno napisanoj, proživljenoj, čak dirljivoj knjizi o oporavku nakon dubokog intimnog gubitka i općenito životnih nedaća, shvatila je da svi mučimo sami sebe personalizirajući krivnju za gubitak, čak i kad nismo nimalo krivi. S tom spoznajom počeo je dugi oporavak i borba s dva preostala P, uz personaliziranu krivnje, osjećaja da će gubitak biti permanentan i pervazivan, odnosno trajati zauvijek i obuhvatiti sve aspekte života.

Zaista, neumorni, životni survivor, Sheryl je ponovno pronašla ljubav. S Tomom Bernthalom, marketinškim stručnjakom i producentom televizijske kuće NBC, zaručila se 2019., a ovo ljeto očekuje se veliko vjenčanje, ukoliko ga sudske istrage ne spriječe.

Tom je inače cool tip, on je veoma blizak s bratom, sve poznatijim glumcem Jonom Bernthalom iz serije "Živi mrtvaci" i najnovije serije "Ovo je naš grad", kultnog pisca Davida Simona, autora "Žice". Zajedno imaju petero djece, a on ponosno hoda u majici s natpisom "Mene ne možete preplašiti, ja imam tri kćerke". Sheryl ih smatra i svojim kćerkama i zato je u Instagram objavi s početka teksta spomenula kćerke koje će sa strepnjom slati na fakultet.

Moram ipak dodati cinično, bez obzira što sam čitav život podržavala žensko pravo na izbor, možda ih sve skupa Sheryl treba prvo podučiti kako da si pomognu same, kao što je učila poslovne žene, i uputiti ih u danas sveprisutne mogućnosti kontracepcije. Tako će se poput nje lakše fokusirati na studij i potencijalne životne partnere. Ima nešto neiskreno i ishitreno kad bogate, privilegirane Amerikanke strepe poput siromašnih majki. Michelle Obama nedavno je izjavila da se jako boji za život svojih kćerki kao crnkinja u Americi, iako ne izlaze baš nikuda bez zaštitara, a Sheryl se na to nadovezala strahom od pobačaja u mračnoj uličici. Da, borbu treba nastaviti, žestoko, ali bez licemjerja.

