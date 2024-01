Tini se nije svidjelo što je Tiago prekinuo vezu prije samo mjesec dana, a ni njegovi komentari

Prije vjenčanja parovi četvrte sezone 'Braka na prvu' odradili su djevojačku i momačku zabavu. Prvi je na momačku došao Alen, a zatim Lovre, kojemu se Alen učinio malo ukočen, ali je s njim podijelio da mu ljubavni život nije bio bajan te dodao da je malo površan jer mu je izgled bitan. „I meni je, ali nisam zatvoren da nikad ne bih bio s plavušom, brinetom, crnkom... Ako mi sjedne, može mi sjesti bilo koja cura“, objasnio je Alen.

Renata je prva stigla na djevojačku i nada se da su joj stručnjaci pronašli osobu koja će razumjeti njezin posao pjevačice. Ubrzo joj se pridružila trenerica fitnessa Nikolina. „Da mi se dogodi ljubav, to bi me izulo iz cipela i preokrenulo moj cijeli život naglavačke. Ali priželjkujem ljubav“, rekla je Nikolina, a potom su nastavile nagađati kakav je njihov budući suprug.

Lovri i Alenu pridružio se Anton, a dečki su se iznenadili što je ovdje došao iz Kanade naći djevojku. Došao je i Filip koji ne vjeruje u ljubav, ali vjeruje da postoji ta osoba koja bi mu mogla odgovarati. Razočaran je u društvene mreže na kojima se žene predstavljaju drugačijima nego kakve su uživo.

Stigla je i Tina, a djevojke su prepoznale njezinu energiju i dominaciju. Rekla im je kako nije razmišljala o tome kakav će biti njezin budući suprug, niti je stvorila neke iluzije. „Trebam se brinuti kakva ću ja biti“, zaključila je. Stigle su i Tamara, Ana i Klara koja smatra da nijedna od njih nije uspjela u odnosu s partnerima, ali da je problem što se muškarci boje samostalnih i jakih žena.

Na momačku su stigli i Brazilac Tiago te Josip koji je dečkima bio zabavan zbog raznih činjenica koje im je govorio. „Kao da čita iz nekog priručnika“, komentirao je Filip. Posljednji je stigao stručnjak Boris te pričao dečkima da ne ulaze s ikakvim očekivanjima jer je cilj sociološkog eksperimenta upoznati osobu, dati šansu sebi i toj osobi. Djevojkama su se na zabavi pridružile ekspertice Sanela i Iva koje su ih ohrabrile da im vjeruju i sudjeluju s njima što je više moguće zato što će zauzvrat će dobiti priliku upoznati sebe, naučiti nešto o sebi, a možda izaći iz eksperimenta zaljubljene.

Stručnjaci su prvo predstavili Tiaga za kojeg smatraju da je orijentiran na hedonizam, vesela osoba s puno energije, sklon avanturi dok on kaže da je tipičan Brazilac koji voli zabavu. „Cure na Balkanu su mi egzotične i zgodne“, rekao je Tiago koji je s kumom išao po odijelo za svadbu i komentirao da traži optimističnu osobu, s osmijehom na licu kakav je i sam. Stručnjaci su zaključili da bi mu odgovarala Slovenka Tina jer je dinamična i vesela osoba te spremna za ozbiljniji odnos.

Mladenka Tina otkrila je da nikad nije sanjala o vjenčanju nego je sve prepuštala sudbini, a sada je ostavila otvorena vrata za ljubav ili prijateljstvo. Tinina kuma smatra da budući muž treba biti pun energije i samopouzdanja da bi se mogao prilagoditi Tini i sudjelovati u njezinu načinu života. Tiago je bio je nervozan, ali spreman na ovo iskustvo dok je njegov kum komentirao da njemu treba žena koja neće smirivati njegovu energiju, nego osoba koja ga može pratiti. Premda je imao pozitivnu tremu, Tiago je veselo i samouvjereno koračao do matičarke, želeći si osobu koja će u showu biti ista kao u stvarnom životu. „Čak sam i ja zaljubila!“ kroz smijeh je Tinina kuma komentirala mladoženju.

Tina je bila spremna i na to da se možda neće svidjeti svom partneru, a ako se ona bude tako osjećala, svakako će mu pružiti priliku. Dok je koračala prema Tiagu, on nije skidao osmijeh s lica, no Tina je prvo krenula prema Tiagovom kumu misleći da je on mladoženja. To je nasmijalo prisutne kao i samu Tinu, a Tiagu se svidjela njezina pozitivna energija. „Top mi je! Zgodna, jako lijepo… Baš izgleda kao da je za Tiaga“, rekao je ushićeni mladoženja. Tini se također svidio Tiago, pogotovo njegova energija, dobar styling i velika doza ekstrovertnosti. Pročitali su zavjete, matičarka ih je vjenčala pa su se poljubili u obraz i zagrlili. „Njegova je energija vrlo pozitivna, on je na sve strane kao i ja, što može biti i dobro i loše“, rekla je Tina, a kuma dodala kako vjeruje u njihov odnos.

Mladenci nisu skrivali simpatije i na zajedničkom fotografiraju. „Mislim da smo stvoreni jedno za drugo“, rekao je presretni mladoženja, a mladenka dodala: „Mogu reći da je nešto bilo u zraku - gledao me ravno u oči, što mi se sviđa i znači da je dobar sam sa sobom.“ Mladenci su potom stigli na prvi ples, a gosti su primijetili puno strasti između novog para te vidjeli da ih i ples povezuje. Tijekom svadbe kum i kuma postali su nerazvojni, a kuma je primijetila da je kum pravi džentlmen.

Tiago i Tina odvojili su se sa strane da bi mogli popričati, a mladoženja je želio znati imaju li šansu za vezu. „Prvi dan je bio bolji nego što sam očekivala! Super nam je bila energija, prvi klik nam je bio dobar“, rekla je Tina. Složili su se da su karakterno isti i da bi im to moglo stvarati probleme. Tinu je šokirala Tiagova izjava Tiaga da je posljednju vezu završio prije tek mjesec dana, ali Tiago ju je uvjeravao kako mu je sada samo ona u fokusu.

Kuma je priznala da postoji mogućnost za spoj s kumom, a nakon pjevanja, još više plesa i razgovora zabava se polako privodila kraju i mladenci su otišli u hotel. Uz šampanjac, Tinu je zanimalo koliko ju je Tiago u kratkom vremenu uspio upoznati, a on joj je rekao da misli da je iskrena. Otkrila mu je da će mu dati priliku iako joj se nisu svidjeli neki njegovi komentari, no da želi da se poštuju. „Ne bojim se intime, ali želim je s pravim ljudima“, objasnila je Tina, a potom su se poljubili.

Stručnjaci su predstavili i Josipa, koji smatra da je izazovno pronaći nekoga s kim možeš podijeliti osjećaje bez straha hoće li biti uzvraćeni, a spojili su ga s Renatom koja je vjeruje da je postala zrelija te da je iz prijašnjih odnosa puno naučila. „Otvorena sam za ljubav“, rekla je Renata, a Josip dodao: „Nemam tu vrstu ograda da ću isključiti nekoga ako mi se ne svidi vanjštinom.“

Kako će proteći prvi susret novih parova i zašto Alen neće biti zadovoljan - ne propustite pogledati sutra u 21.15 na RTL-u! Ako ne možete dočekati doznati jesu li se mladenci svidjeli jedni drugima, već danas to možete pogledati na platformi Voyo.

