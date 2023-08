Tihana Lazović slavi godišnjicu braka : 'Brojne Nizame nisu imale sreće kao ja'

Zadarska glumica Tihana Lazović (32) slavi prvu godišnjicu braka sa srpskim kolegom Branislavom Trifunovićem (45), a tim povodom je na Instagramu objavila kako će danas u Zadru provjedovati za sve žene žrtve femicida.

- Mom čovjeku i meni danas je prva godišnjica braka. Moj čovjek i ja se puno volimo, masu smijemo, plačemo zajedno kad plačemo, tu smo si, ja njemu, on meni, igramo na karte, kauč meni njemu fotelja pa gledamo filmove, čitamo pa se mijenjamo za knjige, zajebava on mene da sam ovakva, ja njega da je onakav, kuha on jer lipo kuha, ja nešto drugo radim šta mi bolje ide, grlimo se svaki dan al baš svaki, napisala je Tihana i pozvala sve na prosvjed u Zadru.

Danas ćemo za godišnjicu u 16 h otići na Narodni trg u Zadru,za sve Nizame, Ane, Sofije, Jadranke, Sanje, Snežane, Gordane koje nisu imale sreće kao ja, koje su umjesto ljubavi, smijeha, slobode i poštovanja živjele strah, jezu,udarce , sram i poniženje. Femicid se mogao spriječiti. Da su samo institucije radile svoj posao. Nama ne trebaju muškarci koji po trgovima mole za našu čistoću i poslušnost, nama treba država koja će nas zaštititi od nasilnika . Draga regijo, vidimo se u 16h, napisala je Tihana.

Podsjetimo, Tihana i Branislav vjenčali su se lani u Novom Sadu, a nakon toga glumica je podijelila dojmove na društvenim mrežama.

- Udala sam se ljudi! Imam pored sebe čudo od čovjeka, a nas dvoje imamo najbolje prijatelje na planeti. Volim vas sve - napisala je. U komentarima su se počele nizati čestitke njezinih pratitelja među kojima i brojnih poznatih kolegica.

- Čestitam od srca, predivni ste! Da zauvijek budete u ljubavi - napisala je Nataša Janjić Medančić, a oglasili su se i Slavko Sobin i Bojana Gregorić Vejzović.

Glumica je blistala u kratkoj vjenčanici kraćeg kroja koja je imala raskošne puf rukave i dugački bijeli veo. Uz vjenčanicu je kombinirala ružičaste štikle, a mladoženja se odlučio za klasično crno odijelo. Za atmosferu je bio zadužen bend Letu Štuke, a mladenci su za prvi ples odabrali pjesmu ''Odnesi me'' Vlade Divljana.

Inače, s 13 godina starijim Trifunovićem Tihana je u vezi bila nekoliko mjeseci kada su se u prosincu 2019. godine prvi put zajedno pojavili u javnosti na premijera filma “Ajvar” u kojem glumi Branislavov brat Sergej Trifunović.

