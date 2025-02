Thompson se na društvenim mrežama pohvalio ovim nevjerojatnim uspjehom: 'Hvala vam'

Marko Perković Thompson nastavlja nizati uspjehe otkako se vratio na scenu. Nakon prošlogodišnjih spektakularnih koncerata, novog hita Ako ne znaš šta je bilo i nastupa na dočeku rukometaša, popularni glazbenik sada priprema još jednu novu pjesmu. Osim toga, na društvenim mrežama pohvalio se i impresivnim dosezima svog posljednjeg hita. Spot za Ako ne znaš šta je bilo premašio je 10 milijuna pregleda na YouTubeu. "Hvala za svaki posjet! Na YouTubeu preko 10 milijuna pregleda," napisao je Thompson na Facebooku, dijeleći link na pjesmu.

Njegovi obožavatelji nisu skrivali oduševljenje i u komentarima su mu uputili brojne pohvale:

"Svaka čast, Marko!", "Mojih je barem 1000 pregleda!", "Hvala tebi na predivnim pjesmama", "Ti si naša dika", "Ma bravo!", "Potpuno zasluženo!" – samo su neki od komentara vjernih pratitelja.

Thompsonova glazba očito i dalje oduševljava publiku, a sudeći po najavama, uskoro nas očekuje još novih hitova.

Siječanj 2025. godine obilježila je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" koja je postala i neslužbena himna naše rukometne reprezentacije, a iza ove pjesme stoji glazbenik Marko Perković Thompson koji je s ovom pjesmom i nastupio na dočeku rukometaša u Zagrebu. Ova pjesma je jedna od prvih koje je glazbenik objavio nakon glazbene stanke te se tijekom prošle godine vratio i nastupima, a osim toga je ušla i u top 20 za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine.

- S top 20 smo, s nultim krugom, htjeli olakšati glasačima. Tu je jako puno prijava: 109 za album godine i 357 za pjesmu godine. I onda glasači, struka, imaju četiri dana vremena dati svoj glas za deset prijedloga i onda mi top 20 izvučemo, evo tako smo došli do tih top 20'', objasnila je Ivana Martinac, glavna tajnica glazbene nagrade Porin za IN magazin. No, ovaj je razvoj događaja nekima zasmetao. - Iščekujem reakciju odbora Porina, a ove godine definitivno bojkotiram glasanje (i pozivam druge kolege da učine isto) ako se ispostavi da se popis nominiranih neće revidirati. Muzika nisu samo tra-la-la notice jer muziku stvaraju ljudi koji iza toga stoje svojim imenom i prezimenom. I djelima. I ne, ne može se odvojiti lik od djela - poručila je glazbenica Mirela Priselac Remi.

Inače, u izboru pjesme sudjeluje tisuću osoba koje su na neki način povezane s glazbenom industrijom, a Thompson je već postao jednim od favorita. Dodajmo i da ovo nije prvi put da je Thompson u konkurenciji te da je već dobio Porina. Radi se o dodjeli nagrade 2014. godine za hit godine, a nominiran je bio i 1999. i 2003. godine.

Priprema spektakl! Marko Perković Thompson održat će koncert na zagrebačkom Hipodromu: 'Čekamo odgovor nadležnih'