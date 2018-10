The Strange nisu čudni, nego su uvjerljiv domaći izvozni rock-proizvod

Grupa The Strange, zajednička postava domaćih Bambi Molestersa i Chrisa Eckmana iz američke grupe The Walkabouts, 2004. donijela je na svijet, i u svijet, odličan album “Nights of Forgotten Films”.

Radilo se doslovno o svijetu jer su dotadašnji međunarodni uspjesi istaknuli Bambi Molesterse kao najuspješniji domaći izvozni rock-proizvod, kojem se u grupi The Strange pridružio Eckman.Neposredno nakon snimanja upravo objavljenog novog albuma “Echo Chamber”, The Bambi Molesters su se razišli, a singl The Strangea “Last Summer Song” postao je ljetni epitaf godinama zajedničkoga rada.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Šteta da se ovakve nesuglasice događaju u trenutku promocije novog albuma koji je i HDS-ZAMP potpomogao sa 150 tisuća kuna u okviru projekta “International” i stimuliranja domaćih glazbenika koji imaju pokriće za proboj u međunarodnim okvirima.Dapače, The Bambi Molesters su taj proboj odavno ostvarili pa je ovo donekle bila retroaktivna mjera.

S The Strangeom je nastavio gitarist i skladatelj Dalibor Pavičić, skupa s Eckmanom, a pridružili su im se članovi sjajnih riječkih My Buddy Moose, čiji je Luka Bencić na klavijaturama već ranije bio dijelom koncertne postave Bambi Molestersa.Dakle, album “Echo Chamber” snimili su Bambi Molesters i Chris Eckman, a na koncertima će ga promovirati nova postava The Strangea, dakako s Eckmanom, koja će se domaćoj publici prvi put predstaviti na koncertu u Tvornici kulture 13. prosinca.

Nesretna situacija pregrupiranja u ključnom trenutku ne smanjuje vrijednost albuma “Echo Chamber”, još jednog solidnog rada prvenstveno namijenjenog inozemnom tržištu. Ako tržišnog uspjeha i bude, bit će ga samo tamo. Znamo što prolazi na domaćem pa je teško kod nas očekivati uspjeh glazbe koja s domaćim terenom nema ništa zajedničkoga, kao ni s radijskim programima, ali ima s kritičarima i manje brojnom zainteresiranom publikom.

Polovicu od deset pjesama na albumu potpisuju Pavičić i Eckman, dvije je samostalno napisao Eckman, a dvije, uključujući i prvi singl “Last Summer Song”, napisali su “stari” Bambi Molesters, Dinko Tomljanović, Lada Furlan Zaborac i Hrvoje Zaborac s Eckmanom. Album je pretežno snimljen u Pragu, nešto malo u Zagrebu i Ljubljani.Pjesme su odsvirali svi nabrojeni, a uz gostovanje izvrsne Irene Žilić s vokalom u duetu s Eckmanom “Dead End Shore”, koju potpisuju Luka Bencić i Eckman, svakako treba navesti sjajnog trubača Andreja Jakuša i saksofonista Ozrena Žnidarića.

Njih dvojica i klavijature Bencića i Lade Furlan proširuju pjesme dodatnim bojama zvuka i odvode ih na teren kojim je prošla i američka postava Calexico i mnogi drugi izvođači “novog tradicionalizma” starog već tridesetak godina.Echo Chamber” ne donosi bitne pomake u odnosu na prvijenac, ali radi se o solidnom albumu, odlično odsviranom, s mnogim detaljima koji svjedoče koliko domaći glazbenici mogu biti u dosluhu s rock-glazbom kakva je uobičajena u svijetu. Znajući koliko su Pavičić, My Buddy Moose i Eckman sposobni svirači, ne treba sumnjati u napetu koncertnu promociju iako će nekima zasigurno nedostajati članstvo Bambi Molestersa koje smo hvalili “do neba”.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Chrisa Eckmana početkom godine gledao sam pred malobrojnom publikom u Močvari s inspirativnom postavom Dirt Music u kojoj je bio i Hugo Race, nekoć član The Bad Seedsa Nicka Cavea. Pa ako ni takvo zaleđe nije bilo u stanju prikupiti više od pedesetak ljudi u dvorani, nešto očito ne štima. Upravo te suradnje govore ponajviše o glazbenicima koji traže nove izazove i drugačije putove za svoju inspiraciju.The Strange stoga nisu ništa čudno, dapače, nego prirodna simbioza ljudi na sličnom putu, s kojeg su Bambi Molesters iznenada sišli. I u slučaju dizajna ovitka albuma, koji potpisuje Nedjeljko Špoljar iz zagrebačkog Sensus Design Factoryja, mislilo se na sve. Dakle, domaće a svjetski, iako više svjetski nego domaće.