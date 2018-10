Bivša žena E. Ramazzottija progovorila o paklenim godinama u sekti

Si avvicina la fine di quest’anno...è tempo di riflessioni...cosa desideriamo per l’anno che verrà? Mandate i vostri desideri del cuore nell'universo...chi crede, parli con Dio e non perdete mai le speranze...mai...c’è sempre un motivo per vedere della luce, per riconoscere l’amore, per ritrovare un amico, per abbracciare qualcuno che amiamo e affidare a lui o a lei le nostre emozioni...cercate l’alba,stiracchiatevi al sorgere del sole e respirate...vi voglio bene #love #smile #dreams #paradise @therealtrussardigram

