Tereza zaboravila na urnebesnu pjesmu o plinu: 'Genijalno, poludila bih da to sad čujem'

Viralni hit pod nazivom "Himna plinara" širi se društvenim mrežama, a sad ga se prisjetila i Tereza Kesovija koja ga je otpjevala na jednoj zabavi prije dosta godina.

Za vrijeme gostovanja u emisiji "Dalibor Petko Show", voditelj je pjevačicu pitao sjeća li se te pjesme.

- Kako ne. Na zabavi plinare prišao mi je direktor sektora i pitao me jesam li za to da se snimi himna plinara. Rekla sam zašto ne. Bilo je to dosta spontano. Netko od njih je namirisao da ja volim spontano, jer to je jedino pravo - izjavila je Tereza, a kad je voditelj rekao da ima tu snimku nasmijala se i rekla ‘Pa ja bih poludila da to sad čujem'

[video: 25633 / ]

Stihovi pjesme "Plin je naš prijatelj, energija za sutra. Za dobrobit prirode, za kristalna jutra’, pjevačicu su dobro nasmijali. ‘Pa ovo je genijalno", rekla je Tereza, koja je Petka nazvala pravim njuškalom.

U posljednjoj ovosezonskoj emisiji Showa, koji se emitira na CMC-u vidjeli smo i kako Marko Tolja imitira hrvatske dive. Pjevač je oduševio svojim kreacijama Radojke Šverko, Zdenke Kovačiček, Josipe Lisac, Gabi Novak i Tereze, a više možete pogledati u videu.