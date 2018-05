Tereza:  Bilo je divno,  publika me držala na dlanu

– Nisam godinama bila u Splitu i, kako se kaže, dvorana je pucala po šavovima, bila je prepuna i dočekali su me divno kao u onim godinama dok sam pjevala “Nono, dobri moj Nono” i ostale svoje lijepe pjesme kada su me uistinu držali na dlanu. Tako je to bilo i na ovom koncertu, bilo je nevjerojatnih emocija, ustajanja publike i pljeskanja. To je bila jedna euforija radosti, euforija dobre energije i euforija ljubavi – govori jedna od najvećih domaćih glazbenih diva Tereza Kesovija.

Prošle nedjelje u prepunom splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu oduševila je publiku s kojom je proslavila 60 godina iznimne karijere. Da je koncert “To sam ja” bio jedan od onih koji će se dugo pamtiti, posvjedočila je publika tijekom programa koji je trajao više od dva i pol sata i samo se u nekoliko sitnica razlikovao od onog slavljeničkog koji je Tereza održala u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u veljači.

– Skratila sam za dvije, tri pjesme jer nije bilo potrebno da bude toliko dugačak. Ja nemam pjesmice, meni je svaka pjesma priča koja mora biti uvjerljivo ispričana, a da bi to tako bilo, morate dati sve od sebe. Tu su bili i govori, na videozidu su se vrtjele moje stare fotografije, naslovnice mojih francuskih albuma i, da je sve ostalo isto, trajalo bi četiri sata, a to je previše. Sve smo sveli na više od dva i pol sata i, kad sam došla do garderobe bosa, jer više nisam mogla hodati, bila sam stvarno iscrpljena, ali jako, jako sretna – rekla je umjetnica.

Nekoliko dana prije dolaska u grad pod Marjanom Tereza je boravila u Francuskoj.

– Došla sam iz Pariza gdje smo snimali dokumentarni film o mojoj karijeri. Puna četiri dana petero ljudi u ekipi i ja bili smo po cijelom Parizu, bez trunke pauze, osim za doručak i večeru – otkrila je pjevačica čiji je bogat životni i profesionalni put poslužio kao inspiracija za dokumentarni film koji potpisuje HRT-ov autor Miro Branković.