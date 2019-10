Velika tragedija obilježila je Terezin život: 'Kad smo stigli u rodnu kuću preplavile su je emocije'

Nakon knjige ‘To sam ja’, koju je objavio Večernji list, životna priča naše glazbene dive Tereze Kesovije osvanula je i na filmu koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana. Riječ je o projektu poznatog HRT-ova redatelja Mire Brankovića koji je u 52 minute napravio genezu Terezina života i bogate karijere. Snimanje je ovih dana završeno, a film bi uskoro trebao biti predstavljen i zagrebačkoj publici.

– Priču o Terezi snimali smo u nekoliko navrata na lokacijama na kojima je ona živjela i radila. U filmu smo išli na emociju. Pokušali smo izbjeći bilo kakvu patetiku i žutilo i mislim da smo u tome i uspjeli. Složili smo pedesetak minuta vrlo intenzivnog filma u kojem su njezine pjesme okosnica njezina života, a pjesme su i poput komentara životnih nedaća, uspona, padova – istaknuo je autor filma Miro Branković.

Gledatelji će tako prvi put moći čuti priče ljudi koji Terezu poznaju u dušu, a u filmu će biti prikazano i mnogo nepoznatih činjenica o jednoj od najvećih diva hrvatske glazbene scene. – Tu su priče ljudi iz njezina djetinjstva i najranije mladosti, ima dosta nikad viđenih fotografija i priča, poput one o Terezi koja čuva tovare – sa smiješkom otkriva Branković i dodaje da su uz Terezu glavni akteri njezini prijatelji i ljudi koji su joj obilježili život i karijeru. Tu su i bivši suprug Miro Ungar, prijateljica Gabi Novak, Terezini prijatelji i umjetnici iz Francuske, članovi benda, ali i neka poznata lica koja nažalost više nisu s nama.

Najtužnije uspomene

– Najtužnije mi je to što su u nekoliko mjeseci umrla dvojica možda najvažnijih sugovornika koji su pratili Terezu kroz život, a to su Jakša Fiamengo i Đelo Jusić. To su ljudi koji se provlače kroz cijelu njezinu karijeru. Mi ih imamo u filmu, uspjeli smo ih snimiti i sačuvati tu priču za povijest – dodaje autor koji je na filmu radio nešto više od godinu dana. U tom vremenu prošli su razne lokacije. Snimalo se u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu,Parizu, a posebno su emotivni bili trenuci snimanja u Terezinoj rodnoj kući u konavoskom mjestašcu Lovorno. Upravo za to mjesto Terezu vežu najtužnije uspomene. Samo dan nakon njezina rođenja u kući u kojoj se rodila preminula je njezina majka, a ta je tragedija bolna i danas.

– Kad smo stigli onamo, Terezu su preplavile žestoke emocije. Ona je to sve proživjela ponovno. Bila je dosta tužna, ali već je nakon 10-ak minuta ponovno živnula. Ona vam je jednostavno takva – kaže Branković kojeg je Tereza osvojila upravo tim svojim pozitivnim duhom zbog kojeg je cijela ekipa uživala u snimanjima. – Nevjerojatno je duhovita osoba, na bini je diva koja blista pod reflektorima, no čim se oni ugase, ona je normalna i nevjerojatno duhovita. Savršeno priča viceve, a ljudi se valjaju po podu od smijeha... Imali smo zaista sjajnu atmosferu, ekipa je uživala raditi s njom, svi smo bili kao jedna velika obitelj – ističe ugledni HRT-ov urednik, scenarist i redatelj koji ne sumnja u uspjeh filma.

U krugu najbližih

– Tereza još uvijek pjeva, nastupa i ljudi je vole pa očekujem da će film biti dobro prihvaćen. Pretpostavljam da ćemo s njime ići na festivale, ali tek nakon što se premijerno prikaže na HRT-u. Trenutačno smo u finalnim dogovorima – kaže autor koji ne krije koliko je ponosan što upravo on s ekipom HRT-a stoji iza prvog filma o jednoj od naših najboljih pjevačica svih vremena. Iako će se publika morati još malo strpjeti, Tereza je film već pogledala. Društvo joj je pravila HRT-ova ekipa na čelu s Brankovićem koji je upravo od Terezine reakcije najviše strepio. – U jednom trenutku oči su joj zasuzile od sreće. Tek tada mi je pao kamen sa srca – iskreno je zaključio Branković koji je Terezi film ‘poklonio’ uoči 81. rođendana koji će ova diva danas proslaviti u krugu svojih najbližih.•

