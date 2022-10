Tatjana Jurić vratila se na posao: Operacijom mehanički dio mojih tegoba smo otklonili, najveći dio posla je preda mnom

Ponedjeljkom i utorkom gledatelji IN magazina u novoj rubrici "Kuhamo s Podravkom" mogu vidjeti Tatjanu Jurić kako s poznatim licima gastroscene otkriva kulinarske tajne i priprema slasna jela, a nama je otkrila koje je trikove naučila od gastroznalaca, kako se oporavila nakon operacije hernije diska i jesu li četrdesete za nju nove dvadesete.

– Snimati sa Stevom Karapandžom kojega sam kao mala gledala u Malim tajnama je kao vremeplov o kojem nikada nisam mogla ni sanjati. Nekad sam Karapandžu i Mlakara gledala na televiziji, a sada mi je gost u studiju. Milina! Čovjek koji je toliko godina proveo na televiziji, snimanje je s njim išlo glatko do te mjere da smo više razgovarali o iskustvima i životu. Naš Mišel Tokić u ovih mi je nekoliko tjedana koliko kuhamo zajedno prenio pak toliko trikova da mi se čini da ću biti spremna i za izazovnije kulinarske pothvate – zadovoljno nam govori Tatjana koja je sudjelovanjem u ovom projektu Nove TV imala priliku susresti se s kolegama s kojima je surađivala prije 20-ak godina i kaže kako ima dojam kao da nije prošlo toliko vremena.

– Navike su nam svima ostale iste, baš smo se neki dan smijali tome. Kao okupljanje mature, koliko god vremena prošlo kad dođeš ponovno u svoj kolektiv, osjećaš se točno onako kako si se osjećao tada. Ukratko, radna atmosfera je ugodna, snimanja zabavna i dinamična, a ja sam se opet podsjetila koliko volim televiziju! – veli nam Tatjana. Kuhanje i boravak u kuhinji poznat joj je teren na kojem se sve bolje snalazi i san joj je imati veliku kuhinju i u njoj stvarati životne uspomene, poput onih koje nosi iz mamine kuhinje. Ovo ljeto nije joj prošlo u znaku odmora, a za to je krivac hernija diska koju je na kraju riješila operacijom. Pitali smo Tatjanu je li je bilo strah operacije i ima li neki savjet za one koji su u sličnoj situaciji?

– Kad pogledam unatrag, toliko me ta hernija izmučila i toliko me boljelo da me uopće nije bilo strah. Jedva sam čekala tu operaciju. Sve sam napravila ne bi li mi bilo bolje, no na kraju nije bilo druge. I kad je došao trenutak za operaciju, a osobito nakon razgovora s prof. Rotimom, bila sam u potpunosti spremna. Iako smo operacijom mehanički dio mojih tegoba otklonili, najveći dio posla je preda mnom, a i ostaje mi zauvijek – ništa bez treninga i poštede. Povremeno i danas osjetim bol, ali to je ona dobra bol, koja te svako malo opomene da je dobro. Jer, kako je bilo, dobro je. Što se tiče savjeta za druge, s operacijom ili bez – vježbanje: ali ne vježbanje tek toliko da vježbaš, već stručno, ciljano, kontinuirano vježbanje uz strogi nadzor – kaže. Ove godine napunila je 40 godina pa smo provjerili je li baš ovako sebe zamišljali s 40 godina ili je kao 20-godišnjakinja imali drugačiju predodžbu o sebi sada i jesu li za nju 40. nove 20.?

– Kakvo trik-pitanje! Recimo to ovako, nemam želju ponovno imati 20, volim svoje godine, a u 40-ima imam dovoljno iskustva i vremena za sve ono čemu se i dalje nadam. A imam još puno želja i nadanja – kaže. Vratila se i u eter narodnog i to je jedva dočekala. Rekla nam je koliko joj je nedostajao kontakt sa slušateljima.

– Radio mi je pružio sve one mogućnosti rada, produkcije i voditeljstva koje mi televizija, kad sam nakon više od 10 godina odlučila otići s nje, nije pružila. Naime, formati koje sam tada radila ni na koji način nisu mi pružali kreativu i interaktivnost s gledateljima. Sve to dao mi je radio i danas čvrsto vjerujem, a i sve ono naučeno na radiju mi potvrđuje da – da tada nisam otišla na radio, izgubila bih svoje mjesto u medijskom poslu, a ja se u ovom poslu vidim do penzije. Svoga lika na ekranu nikada nisam bila željna, najvažnije mi je bilo razvijati svoja znanja i ovladati svim segmentima medijskog posla – kaže Tatjana.

