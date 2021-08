Tajči ponovno u Hrvatskoj: 'Čekala sam skoro dvije godine da opet zagrlim majku'

Nekoć velika domaća zvijezda, Tatjana Matejaš Tajči na vrhuncu slave ostavila je domovinu i sreću potražila u Americi. Pjevanja se nikada nije odrekla, a kada ju je pandemija prisilila na prekid turneje, posvetila se “coachingu” čime se bavi još od 2015., a izdala je već i petu knjigu, koja je prva na engleskom i hrvatskom jeziku. I premda sa sinovima u Americi vodi sretan i ispunjen život, čežnja za Hrvatskom uvijek je prisutna. Najviše joj nedostaje mama, s kojom je svakodnevno u online kontaktu, a svaku prigodu nastoji iskoristiti za posjet svojoj zemlji. Tako je bilo i sada kada je nakratko boravila u Hrvatskoj kako bi snimila emisiju za serijal Tončice Čeljuske “U svom filmu”.

Nakon duljeg vremena ponovno ste došli u Hrvatsku. Koliko vas nije bilo, kakvi su vam prvi dojmovi nakon dolaska i što vam je najviše nedostajalo?

U Hrvatskoj nisam bila od listopada 2019. Toliko sam se veselila majci da su svi moji prvi dojmovi vezani uz nju – cijeli grad mi se čini toplim, dragim, mojim. Najviše mi je nedostajala majka, obitelj i dragi ljudi. I premda nisam mogla u Hrvatskoj dulje ostati, bilo mi je važno da ih barem na trenutak zagrlim.

Pratitelje na društvenim mrežama ganuli ste dirljivim dočekom i fotografijom na kojoj pozirate s majkom. Jeste li se zaželjeli njezine kuhinje? Što vam je pripremila za dolazak?

Mi kuhamo zajedno i kad smo na dva različita kontinenta. Nađemo se na videopozivu, ja kuham, a ona me prati i savjetuje. Ono čega sam se zaželjela nije toliko neki specifičan specijalitet, nego više njezina energija, ljubav i brižnost kojom ona priprema i servira jelo. Iz njezinih ruku sve bolje šmeka, kako bismo mi doma rekli. Ovaj put dočekala me s juhicom. No onaj trenutak kad sjednemo za stol, kad smo tu jedna kraj druge i zajedno blagujemo i dijelimo darove koji su nam neophodni za život, a to nije samo hrana, izuzetan je.

Foto: Instagram

S kime ste bili u Hrvatskoj? Jesu li vam se na putovanju pridružili sinovi i partner? Čemu se oni najviše vesele u Hrvatskoj?

Došla sam sama u vrlo kratak posjet jer su sinovi zauzeti koledžom i školom. Dvojica starijih pohađaju ljetni semestar, a najmlađem, koji je u trećem srednje, školska godina počela je već 6. kolovoza. Bili su razočarani što nismo mogli zajedno doći ove godine, ali podržali su me da odem sama i zagrlim baku i u njihovo ime. Vole naše more, Zagorje, smirenost i ljubav koju osjećaju u Hrvatskoj, mislim najviše zbog moje mame, obitelji i prijatelja kojima smo okruženi kad dođemo u posjet. Jako ih se dojmio osjećaj zajedništva kad se navijalo za vatrene tijekom Svjetskog prvenstva. Svi su pjevali iste pjesme i nije im bilo važno što se razlikuju u pogledima na svijet, razmišljanjima, vjeri itd.

Spomenuli ste da u Hrvatsku stižete i zbog snimanja showa o vlastitoj karijeri. O kakvom je showu riječ?

Bila sam gošća u emisiji Tončice Čeljuske “U svom filmu”. Počašćena sam pozivom i interesom medija i rado se odazovem kad mogu podijeliti neka iskustva koja bi nekome mogla biti korisna.

Na Pelješcu ste trebali održati i koncert, ali je, nažalost, odgođen. Što se točno dogodilo? Planirate li novi koncert?

Stožer je otkazao koncert zbog epidemioloških mjera, pa sam ja samo kao gošća otpjevala par pjesama s izvrsnim bendom Gramophonix. Uživala sam u njihovoj glazbi i muziciranju. Marijeta Gregov je izuzetna pjevačica i divna žena, a Ante Grossi je legenda, a jako ga je volio i moj suprug. Što se tiče mog koncerta, uvijek sam u nekim pregovorima i potrazi za ekipom koja bi to mogla lijepo složiti. Motivacija su mi stari fanovi i mlađi ljudi koje me zaustave na ulici da se fotografiram s njihovom dječicom koja pjevaju moje pjesme. Voljela bih da nekim lijepim koncertom ponovimo energiju i radost koja nas spaja sve ove godine.

Maštate li o velikom koncertu u Hrvatskoj nakon što se pandemija smiri, primjerice u Areni? Kad smo već kod pandemije, kako je ona utjecala na vas? Čime se bavite kad nema nastupa i koncerata?

Pandemija mi je prekinula turneju po glazbenim centrima diljem Amerike na kojoj sam bila sa sestrom Sanjom. Napravile smo krasan program za američku publiku, zabavan, emotivan i poučan. Spomenule bismo ljepote Hrvatske, malo ljudima osvježile znanje o Hrvatskoj, ispričale kako smo odrastale uz iste hitove na moru uz tatin sastav, što ukazuje na to da nas glazba povezuje gdje god se nalazimo. Kad su koncerti stali, posvetila sam se pisanju i “coachingu”. Završila sam još nekoliko tečajeva koje sad mogu uklopiti u radionice koje planiram voditi kad se situacija smiri. Imam dosta i online sadržaja. Imam i psića i vrt, tako da sam se posvetila i prirodi… Naravno, puno se bavim i sinovima. Nikad mi nije dosadno.

Kako vam je bilo u Hrvatskoj i kakvi vas projekti očekuju nakon povratka u SAD?

Imala sam neočekivan i divan photosession s izvrsnim hrvatskim snimateljem i fotografom Marijem Delićem. Posjetila sam i meni jako dragog hrvatskog dizajnera Ivana Friščića i želim se još naći na kavi s nekoliko ljudi. Na jesen me čeka turneja od Montane do Minnesote sa sestrom Sanjom. Završavam album hrvatskih pjesama u netradicionalnim aranžmanima. Nakon toga doći ću na okupljanje budućih hrvatskih “life coacheva” u Istri u sklopu inicijative RISE Croatia u organizaciji Radiant Coaching Academy.

Dino Jelusić: Većina me pamti kao "onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"