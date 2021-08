Mladen Grdović u suzama: 'Zbog bevande sam izgubio ženu i sve što volim'

Glazbenik Mladen Grdović (63) u intervjuu koji je dao za InMagazin Nove TV otvorio je dušu i iskreno ispričao o svemu što mu se događa, a tijekom razgovora svladale su ga emocije. Grdović je priznao da je zbog bevande izgubio sve: suprugu Branku, prijatelje i ponos. „Izgubio sam sve što volim i svoju ženu Branku, sve sam izgubio, eto. Neka to bude pouka drugima da moraš zbilja biti dobar. Svi su bili prema meni fer, a ja sam najmanje držao...umjesto da držiš do svoje familije, a ne sve u bevandi, je i tako?'', rekao je glazbenik. Istaknuo je da je najviše pogriješio u tome što se nije ostavio bevande te dodao je da je najviše patila njegova supruga i cijela obitelj, a poručio je i drugima da se trebaju ostaviti alkohola.

Novinar Davor Garić ga je upitao i što je poduzeo kako bi se ostavio alkohola te vidi li neki izlaz. Grdović mu je odgovorio da će pokušati, ali da je to teško. „Napravit ću sve. Nema doktora, doktor je u glavi“, rekao je te dodao da je za sve kriv sam. Rekao je i da mu je jako žao zbog svega. „Nije me briga za novac. Puno sam izgubio i puno prijatelja, vidiš kako je otišao i Rajko Dujmić i puno mojih prijatelja, sve zbog takvih razloga. Izgubio sam ponos, izgubio sam ono što su me mater i ćaća odgojili, sve sam izgubio'', rekao je.

Upitan je i što bih poručio svojoj supruzi Brankici, a njegov odgovor je glasio da nema što. „Ona više ne reagira na mene, ima pravo, dajem joj ponos“, rekao je uzdrman emocijama. Na kraju intervjua je obećao da će raditi na sebi te da će izdržati za svoje prijatelje i sve one koji ga vole i koji ga ne vole.

Podsjetimo, Grdović je u svojim pjesmama često spominjao bevandu. Njegove vožnji u pijanom stanju, ponašanje i odnosi u obitelji pune novinske stupce već duži niz godina. Dodajmo da se Grdović razveo prošle godine nakon 22 godine braka.

