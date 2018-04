Nakon osam godina veze vjenčali se Marin Čilić i Kristina Milković

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (29) i njegova izabranice Kristina Milković (25), nakon 8 godina veze danas su se vjenčali u crkvi sv. Nikole u Cavtatu, a slavlje će se nastaviti u tvrđavi Revelin, gdje će goste zabavljati Gibonni i Mate Bulić.

Uzvanici su ovog popodneva stizali u Zvekovicu, naselje u općini Konavle, gdje se nalazi Kristinina kuća, a svatovi su zatim krenuli prema Cavtatu.

Podsjetimo, Marin i lijepa brineta upoznali su se u Dubrovniku još 2008. na Davis Cupu na kojem je Kristina radila kao hostesa.

– Kao i svi parovi, i mi smo u svojoj vezi imali uspona i padova. Sve je to normalno, pogotovo zbog okolnosti u kojima se naša veza razvija. Unatoč tomu, odlično funkcioniramo, podrška smo jedno drugomu, o svemu otvoreno i iskreno razgovaramo pa sam iznimno sretan i ispunjen… Veze propadaju i kad ljudi žive u istome gradu, čak i u istoj ulici. To nije nikakvo mjerilo ni adekvatan pokazatelj. Da bi veza opstala, na njoj treba raditi i u nju treba ulagati. Otpočetka smo bili svjesni toga. Trebala nam je godina, ako ne i više, dok nismo pronašli pravi način na koji odlično funkcioniramo kao par. No važno je da u međuvremenu nismo pomišljali odustati jedan od drugoga, što se danas često događa - rekao je Marin o njihovoj ljubavi u intervjuu za Story.