Šuput razniježila fanove obiteljskom fotografijom: Njihovo prvo zajedničko jutro!

Pjevačica Maja Šuput (41) jutros je obožavatelje na Instagramu raznježila novom objavom. Naime, pjevačica je objavila fotografiju supruga Nenada (37) i sinčića kojeg je prije nekoliko dana donijela na svijet u zagrebačkoj Petrovoj bolnici.

Uz fotografiju je napisala: "Njihovo prvo zajedničko jutro. Naše najljepše ikada"

Tako je fanovima dala do znanja da su ona i beba došle kući te da je sve u najboljem redu. Dječja soba odavno je uređena, a novopečenim roditeljima upravo je postala najvažnija prostorija u stanu.

Podsjetimo, Maja još uvijek ne otkriva ime svog sina, ali jasno je prije poroda dala do znanja kako to neće biti domaće i tradicionalno ime. Ona i suprug Nenad su ga odabrali, ali čuvat će ga još neko vrijeme za sebe. Majin i Nenadov sin na Apgar testu, koji upućuje na brzinu i sposobnost prilagodbe novorođenčeta na vanjski svijet, dobio je maksimalnu ocjenu. Dječak je dugačak 48 cm, a težak 2900 grama. Nedugo prije poroda Maja je dala i zadnji intervju prije nego što će postati mama, a pred tv kamerama otkrila je kako će uskoro izbaciti na tržište i liniju baby kozmetike.