Bila je nevjerojatno lijepa, ali uništila je lice estetskim korekcijama: Nisam znala da sam bolesna

Glumica Kim Novak najpoznatija je po ulozi u Hitchcockovom filmu "Vrtoglavica". "Hitchcockova plavuša", kako su je zvali od milja, u 50-im godinama prošlog stoljeća glumila je u filmovima kojima publika nije bila pretjerano naklonjena, već su kultni status zaradili tek godinama poslije. Posljednji film u kojem je glumila bio je „Liebestraum" Mikea Figgisa koji je snimljen 1991. godine, no to ne znači da je Novak prestala raditi.

Nedavno je navršila 88 godina te je objavila knjigu "Kim Novak: Her Art and Life". Na njezinoj službenoj stranici piše da je Kim - slavna glumica, umjetnica i pjesnikinja. Za vrijeme predstavljanja knjige otkrila je neke nepoznate detalje o svojem životu te ponovno naglasila da je već u ranom djetinjstvu bila žrtva seksualnog nasilja.

- Bilo je to u mojoj ranoj mladosti. Bila sam silovana kao dijete - kazala je Kim, koja je to spomenula već ranije kada je "silovanjem" nazvala korištenje glazbe iz filma "Vrtoglavica" u filmu "The Artist" iz 2011. koji je dobio čak pet Oscara. Novak je u rođena Chicagu 1933., roditelji su joj bili češkog podrijetla. Bili su strogi i konzervativni te se nije smjela šminkati i uvijek je morala nositi kosu svezanu u kečke kako "ne bi privukla krive ljude". Bila je izrazito sramežljiva pa se skrivala iza zavjesa kada bi došli gosti, a s djecom iz ulice nije se slagala. - Često su me gurali na pod i tjerali da jedem pite od blata - prisjeća se Kim i nastavlja:

- Bila su to nevina djeca koja su htjela nekoga okriviti za smrt svojih bližnjih, a ja sam imala djeda koji se zvao Adolf. Iz Chicaga je otišla kao tinejdžerica. Radila je tada već kao model, ali odlučila se okušati u Hollywoodu, a prvu uloge dobila kao statistica u filmu "The French Line" (1954.) u kojem je glavnu ulogu igrala Jane Russell. Tamo ju je primijetio predsjednik Columbia Picturesa Harry Chon. On je, naime, bio zaslužan za novi imidž Norme Jean te se pod njegovim budnim okom transformirala u Marilyn Monroe. Harry joj je ponudio ugovor i pripremao je da postane novi seks-simbol. Počela je ići na tečajeve glume, a onda su zaredale i uloge. Sredinom 50-ih, Novak je dobila glavne uloge u nekoliko filmova, pa je čak glumila i s Frankom Sinatrom u filmu "Čovjek sa zlatnom rukom", ali i s Williamom Holdenom u filmu "Piknik".

U oba filma, njezin lik pokušava biti nešto više od seks-simbola, što je kroz njenu cijelu karijeru bio problem s kojim se suočavala. U razgovoru u povodu objave knjige otkrila je i da se zapravo od djetinjstva bori sa psihičkom bolesti. - Mentalnu bolest sam naslijedila od oca, a silovanje je samo povećalo moju patnju - kazala je Kim i dodala: - Dugo sam u sebi osjećala podvojenost, ali mislila sam da sam jednostavno takva, da se to ne može popraviti. Tek kada su mi krajem sedamdesetih postavili dijagnozu, shvatila sam da nisam jedina. Shvatila sam zašto sam jedan dan izuzetno ushićena, dok drugi dan ne mogu pobjeći od tuge. Bilo mi je teško jer nisam znala da imam bipolarni poremećaj. Nisam ni znala što je to. A, vjerujte mi, bipolarnost nije nimalo lagana. Kada oko sebe imate ljude koji vjeruju u vas, onda je savršeno, jer mislite da možete sve. No, ja sam najčešće bila okružena ljudima koji nisu vjerovali u mene. Prvi od njih je bio moj otac. Mislio je da ništa ne vrijedim i to mi je često govorio. Poslije sam shvatila i da je on bio psihički bolestan, gotovo uvijek u depresivnom raspoloženju, pa ga ne mogu kriviti za takvo ponašanje, ali izuzetno je boljelo što čak ni najbliži ne vjeruju u mene. I sa svakim negativnim komentarom ja bih sve više sumnjala u sebe, a uz bipolarnost to me je odvlačilo u depresiju. Kim je bez obzira na sve bila zvijezda box officea u 50-ima. No, ona je počela stagnirati, a poslije i glumiti u iznimno neuspješnim produkcijama. Za sve je krivila to što je preminuo Harry Cohn. U 80-ima se pojavljivala u nekoliko serija, a 1991. snimila je posljednji film "Liebestraum". Nakon neslaganja s redateljem Mikeom Figgsom na snimanju, odlučila je da je njezina glumačka karijera završena. Godinama poslije rekla je da smatra kako je propustila priliku da dobije bolje uloge kao slavna glumica. - Ne nedostaje mi toliko gluma koliko se ponekad osjećam krivom što sam propustila priliku da kao slavna glumica dobijem bolje uloge. Znam da zvuči čudno, ali nekako osjećam kao da sam ostala dužna svijetu. Da nisam pokazala sve što znam - priznala je Novak. Život je nije mazio, a knjiga koju je nedavno predstavila na neki je način i njezina autobiografija, no nije klasična. Kaže da je razlog tome to što je autobiografiju već bila napisala, no izgorjela je u požaru.

- Sredinom devedesetih izgubila sam i drugu kuću, ovaj put u požaru, a s njom i već dovršen rukopis. Imala sam i kopije, ali sve je nestalo s kućom. Nisam zbog toga tužna, jer mi se čini da se sve događa s razlogom. Sada znam da je ta autobiografija zapravo bila namijenjena meni. Bog je želio da je napišem za katarzu. Novu neću napisati - zaključila je Novak. Osim psihičkih problema, a na kraju i financijskih, dugogodišnji obožavatelji zamjeraju joj i činjenicu da je potpuno uništila izgled estetskim korekcijama. Bez obzira na godine, Kimine operacije jednostavno nisu dobro izvedene i lice joj je izobličeno. Glumica kaže da joj to nije bila namjera. - Znate, kada ste nesigurni i očajni i tražite nečiju pomoć, ta vam osoba ponudi rješenje koje nema veze s operacijama i vi prihvatite. Otišla sam k doktoru i u lice mi je ubrizgao salo, a ja to nisam trebala. Mislila sam da ionako imam dovoljno okruglo lice. No injekcije su mi popunile obraze i zato izgledam puno drukčije - priznaje hollywoodska diva. Dodala je da je zbog komentara odlučila da se glumi nikada više neće vratiti.

- Bila sam preranjiva za Hollywood, stvari previše uzimam k srcu - kazala je i nastavila: - Jako je uzbudljivo odjenuti novu, prekrasnu odjeću, izgledati seksi i osjećati se divno u svojoj koži, no to je zamka. Ne treba se oslanjati samo na ljepotu jer je to prolazno. Naučiš tako da je to dovoljno, a onda godinama poslije shvatiš da jednostavno nije. Ljudi, kada ostare, više ih nitko ne gleda zbog ljepote i zato sam se gotovo raspala - iskreno je rekla Kim.