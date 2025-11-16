Supertalent: Svebor Mihael Jelić dobio posljednji zlatni gumb sezone

Osmu audicijsku emisiju Supertalenta ispunili su fenomenalni nastupi jedanaest kandidata od kojih je devet dobilo zeleno svjetlo za prolazak dalje, a Fabijana je jedan nastup toliko oduševio da je iskoristio svoj zlatni gumb. U posebnom trenutku večeri, 27-godišnji violinist Svebor Mihael Jelić, pretvorio je svoj instrument u nešto dosad neviđeno na pozornici Supertalenta, stvarajući glazbu uživo, sloj po sloj. Njegova kompozicija i potpuna posvećenost glazbi osvojile su žiri. „Meni je bilo jako zanimljivo gledati koliko toga si uključio u ovu kompoziciju, posebno zato što ti istinski guštaš u tome“, rekla je Maja Šuput, dok je Martina Tomčić dodala: „Kod tebe je izrazito vidljiva vještina spajanja strasti i kontrole.“ Fabijan Pavao Medvešek otišao je korak dalje: „Ja ću spojiti sve nas za stolom u svoje mišljenje i dati ti jedan zlatni gumb“, nakon čega su zlatne konfete preplavile pozornicu, a Svebor se plasirao ravno u polufinale. Osmu epizodu je otvorilo Tamburaško društvo Dora Pejačević koje je u studio donijelo zabavnu atmosferu. Martina je na njihov nastup oduševljeno izjavila: „Mene je najviše impresioniralo koliko Baby Lasagna autentičnije zvuči uz tamburu!“ Dok je Fabijanu, koji je i sam nekada bio u orkestru, posebno bilo drago zbog njihove izvedbe, svi članovi žirija složili su se i pustili ih dalje u sljedeći krug natjecanja.

Zatim je po svoju šansu stigao Hrvoje Filipović, s pjesmom „Lipa si, lipa“. Iako je nastup započeo obećavajuće, žiri je primijetio nedostatak sigurnosti. „Kad si krenuo pjevati, ja sam se ugodno iznenadila, a onda je bilo sve više proklizavanja“, rekla je Martina. Iako nije prošao dalje, žiri ga je ohrabrio da se vrati sljedeće sezone. Pravi šok izazvao je Gabriel Hernandez, akrobat i performer iz Dominikanske Republike, koji je nastup započeo iskakanjem pred Maju Šuput. „Perfektno“, kratko je zaključio Fabijan, a žiri mu je jednoglasno dao prolazak. Iako ih je Gabrielova maska zastrašila, žiri nije mogao sakriti oduševljenje njegovim talentom, a kandidat je otkrio i emotivnu pozadinu svoje priče: „Nisam se osjećao sigurno u svojoj zemlji pa sam se preselio u SAD. Ljudi su mi ondje dopustili da budem ono što jesam.“ Njegov ulazak u točku, kao i cijeli nastup, žiri će zasigurno dugo pamtiti. Dalmatinski dvojac 2 Ćelos, Petar i Joke, koji svoj projekt nazivaju „narodnjaka na finjaka“, donijeli su na binu glazbeni talent, humor i originalnost. „Tako bi Ed Sheeran zvučao da je rođen na Balkanu“, rekli su prije audicije, na kojoj su zatim izveli pjesmu na njima svojstven način. „Ja sam vaš 2 and a half chelos!“ – našalila se Maja nakon audicije, a simpatični dvojac dobio je četiri „da“. Pod pseudonimom Ružmarin, 32-godišnji Marin Ivić izveo je lip sync uz brze promjene eurovizijskih kostima.

„Eurosong je najkičastije, najbolje i najveselije natjecanje na svijetu. Razvio sam opsesiju“, priznao je, a Maja ga je pohvalila: „Jako zabavno i fora osmišljeno.“ No Martina je bila oštrija u komentiranju: „Izrazito zabavno, ali bez vještine.“ Iako su priznali da je njegov nastup imao potencijala, žiriju je nešto nedostajalo da bi prošao dalje. Tia Končec stigla je na audiciju u ruskoj nošnji te izvela tradicionalnu pjesmu i osvojila sve prisutne. „Učim ruski već tri godine. Jako mi se sviđa njihova tradicija i naglasak“, rekla je, a Maja joj je poručila: „Mi smo svi plesali s tobom.“ Tia je zatim šarmirala žiri svojim iskrenim komentarima. Dok je za Bilmana izjavila da je „najstroži“, Fabijan „lijepi gospodin“, Martina „gospođa s lijepim glasom“, Maja joj je, priznaje, „najdraža pjevačica“. Ljepotu pokreta donijela je Mia Lovrenščak iz Celja. „Šest mjeseci nisam smjela ništa, moje tijelo nije moglo funkcionirati“, ispričala je, a onda izvela emotivnu plesnu točku. „Ovo je tvoja osobna pobjeda“, zaključila je Maja, a žiri je jednoglasno poslao Miju dalje.

Poljoprivrednica Marina Godanj iz Slavonije oduševila je žiri interpretacijom pjesme „Šta će mi život bez tebe, dragi“. „Moram priznati da ste me iznenadili svojim glasom“, rekao je Fabijan, dok je Martina zaključila: „Bilo je stvarno super. Marina je dobila sva četiri „da“. Svoj jedinstveni body-art performans predstavila je Tena Grgić, magistrica dizajna. „Kad stvaram, vrijeme stane“, opisala je svoj proces. Žiri je imao podijeljena mišljenja, ali Martina je istaknula: „Umjetnost služi da provocira.“ Unatoč jedinom „ne“ od Bilmana, Tena je prošla dalje s tri „da“. Večer je zaključio Deni Karadža iz Bugojna pjesmom „Što te nema“, kojom je rasplakao Maju. „Toliko si me emotivno obuzeo da sam ti oprostila svaku grešku“, rekla je. Bilman je na kraju zaključio: „Siguran sam da ćeš imati menadžera i biti veliki pjevač.“ Iako je bilo nesigurnosti, Deni je dobio četiri „da“.