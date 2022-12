Sudionica domaćeg showa prepričala traumatično iskustvo: 'Oteli su me u Napulju kada sam tražila posao'

Poduzetnica Antea Ajbek pomorcu Tomiju Saltariću u RTL-ovom showu 'Pet spojeva tjedno' uvelike se svidjela kada ju je prvi put ugledao. Kemija se stvorila na temelju fizičkog izgleda, a Tomi joj je rekao kako je željan da mu pokaže i svoju drugu stranu. Zbog toga ju je predzadnji dan njihova druženja pozvao na spoj. Zbližili su se, a ona mu se otvorila oko ponekih situacija koje je proživjela u životu.

- Upisala sam fakultet u Zagrebu, inače sam iz Rijeke, a moji roditelji mi financijski nisu mogli pomoći. Morala sam sve sama i dogodilo se to da sam radila kao čistaćica u fitness centru. Nisu mi isplatili plaću a ja zbog toga nisam imala novac za stanarinu. Bio je Badnjak i ljudi su me izbacili iz stana. Pitala sam na Facebooku ima li gdje mjesta i rekli su mi za bivšu klaonicu u Zagrebu gdje ljudi zajedno žive. Prihvatili su me i ušla sam u tu zajednicu, ispričala je Antea, koja je Tomija i odvela na to mjestu. Iako situacija nije bila idealna, studentskih dana sjeća se sa smješkom na licu. Također, ispričala mu je i što joj se dogodilo kada je ugovarala posao.

- Agencija iz Opatije poslala 13 ljudi na brod u Italiju i onda su nas oteli u Napulju. Bila sam među njima. Sve je izgledalo pravo. Zaključali su nas u hotelu, izvadili pištolje i uzeli nam stvari i putovnice. Bilo je to u novinama. Jao, što sam ja sve proživjela, rekla je Antea. Potom je dodala kako je sretna što je danas zbog traumatičnih iskustava bolja osoba.

