Stela iz 'Ljubav je na selu' vratila se u Hrvatsku: Progovorila je o životu u Austriji, ali i ljubavnom statusu

Stela, bivša sudionica popularnog reality showa 'Ljubav je na selu', podijelila je svoje iskustvo boravka u Austriji, planove za povratak i uskršnje praznike. Nakon uspješnog jednomjesečnog radnog angažmana u susjednoj zemlji, Stela se vratila u Hrvatsku, iščekujući poziv za novu poslovnu priliku.Naime, trebala bi raditi kao recepcionerka.

Govoreći o nadolazećim blagdanima, Stela je nagovijestila mogućnost kratkog putovanja. ''Nismo još ništa posebno planirali, ali planiram sa sinom otići na izlet do Slovenije, u Ljubljanu ili malo do Austrije, u Graz. To planiram jer sam obećala sinu pokazati Austriju jer mu se jako sviđa'', otkrila je za RTL.hr. Međutim, prije putovanja, Stela ima važnije obaveze.

''Prvo moram ispeći kolače - Schwarzwald tortu koju sam modernizirala s malo čokolade i Meterni kolač. To je jedan stari recept, još od moje prabake je u obitelji – stalo mi je do tradicije'', objasnila je. Osim pečenja, Stela planira organizirati i zabavne uskršnje aktivnosti za svog sina, uključujući bojanje pisanica i traženje skrivenih jaja.

Na ljubavnom planu, Stela je priznala da ima mnogo udvarača, ali da još uvijek traži onog pravog. ''Što se tiče ljubavi, ima previše kandidata, ali ne pravih. Svi obećaju brda i doline, a onda nikako da se iskažu'', izjavila je. Unatoč tome, Stela ostaje optimistična, dodajući: ''U kontaktu sam s jednim momkom od 40 godina pa će se pokazati kakav je. Mislim da se ipak muškarac mora boriti za ženu i vratiti joj vjeru u ljubav''.

Podsjetimo svakodnevne životne borbe, financijski izazovi i odgovornost prema obitelji potaknuli su Stelu da potraži bolje uvjete u inozemstvu. Svojim pratiteljima na društvenim mrežama nedavno je otkrila kako se sprema na novi početak u Austriji, a kad je odlučila otići progovorila je o razlozima ove velike promjene.

"Odlučila sam se na to jer je život u Hrvatskoj sve gori, plaće su sve manje, život sve skuplji, a pogotovo ako imaš preko sebe i bolesnog roditelja kojemu također treba njega, a tu je naravno i dijete. Ponekad ne možeš gledati samo na sebe. Naravno, mogla sam ostati, ali onda si ne bih oprostila da moji oskudijevaju u nečemu, tako da je inozemstvo bilo jedno od boljih opcija." rekla je bivša kandidatkinja ranije za RTL.hr.

U Austriji je pronašla posao koji joj omogućava financijsku stabilnost i sigurnost za obitelj. Iako je u početku planirala raditi na recepciji, okolnosti su se promijenile i morala je prihvatiti drugu ulogu u hotelskom sektoru. "Radit ću kao sobarica. Trebala sam na recepciji, ali se mjesto popunilo u međuvremenu, tako da mi je ponuđen posao sobarice."

Unatoč velikoj promjeni, Stela ne gleda na to kao na prepreku, već kao na priliku za novi početak. Ističe kako nikada nije bila osoba koja se boji promjena, već ih uvijek nastoji prihvatiti i prilagoditi im se. "Nisam osoba koja se boji promjena, radije ih prihvatim i nosim se s time kako znam. Sve je to život, a život se stalno mijenja, ne možemo utjecati na neke stvari."

Iako joj je teško odvojiti se od sina, vjeruje da će ova promjena donijeti bolje mogućnosti za njih oboje. Trenutno su dogovorili način na koji će održavati odnos unatoč udaljenosti, a kako će se situacija razvijati, vidjet će u narednim mjesecima. "Ako ću vidjeti u ovih par mjeseci da mu se sviđa ovakva promjena i ako bude i on htio ići gore da se preselimo, onda da. Ovako mi za sada ostanu vikendi za međusobne posjete. Imamo sad dosta mjeseci da odlučimo što ćemo po pitanju toga. Uvijek prvenstveno gledam na njegovu dobrobit jer je ipak on najvažniji, želim da njemu bude dobro i da mu ništa ne nedostaje."

Odlazak iz domovine nije bio lak ni za nju ni za njezinu obitelj. Emocije su bile jake, suze su potekle, no svi su svjesni da je ovo korak koji mora napraviti za bolju budućnost. "Obitelj se jako rastužila, pale su suze, bilo im je jako teško, no što se mora, mora se. Mora se gledati na budućnost, nije sve u novcu, naravno, ali je meni kao samohranoj majci itekako potreban, i uvijek pazim na financije jer imam ljude koje volim i koji mene vole i zbog njih se vrijedi boriti." Unatoč izazovima, Stela hrabro kroči naprijed, vjerujući da će se s vremenom sve posložiti. Njezin novi život u Austriji tek počinje, a kako će se priča razvijati, pokazat će vrijeme.

