Stela iz 'Ljubav je na selu ' o odlasku iz Hrvatske: 'Suze su potekle. Život je sve gori, plaće sve manje'

ROY AYERS

Preminuo slavni američki glazbenik, imao je utjecaj na brojne kolege

Godine 1976., Roy Ayers Ubiquity objavio je album Everybody Loves the Sunshine, koji je postao prekretnica u njegovoj karijeri. Naslovna pjesma, "Everybody Loves the Sunshine", postala je svjetski hit i jedna od najprepoznatljivijih skladbi u povijesti jazz-funka.