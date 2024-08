Stela iz 'Ljubav je na selu', koja se razvodi, otkrila s kojim farmerom ide u kino dok traje drama u njenoj obitelji

Konobarica Stela Pavičić i farmer Tomislav Skejić bili su jedan od rijetkih opstalih parova iz sociološkog eksperimenta 'Ljubav je na selu'. Nakon završetka RTL-ovog showa svoju ljubavnu kemiju okrunili su vjenčanjem, no prema svemu sudeći njihovoj bračnoj idili došao je kraj. Naime, Stela koja je provela četiri godine u vezi i nekoliko mjeseci u braku s Tomislavom objavio je prekid. U međuvremenu je otkrila i s kime se sada druži. Naime, Stela je priznala da su joj velika podrška članovi obitelji, bivše kandidatkinje 'Ljubav je na selu', ali i jedan farmer - Damir Toplek. Damir i Stela zajedno su išli u kino, no ona je na svojim društvenim mrežama pojasnila da nije riječ o spoju već da su samo prijatelji. "Frend i ja se izveli u kino. Sve je prolazno, ali prijateljstva su vječna", napisala je Stela na Facebooku.

Foto: Facebook

Ranije je progovorila o detaljima prekida.

Kako kaže, ona i Tomislav više ne žive zajedno: - Htjela sam da on dođe u Varaždin da skupa živimo, ali je rekao da mu je bolje u Omišu zbog posla. Ja nisam mogla tatu ostaviti... - započela je uplakana Pavičić za RTL.hr pa nastavila: - Osjećam se nikako, tek sam danas malo došla k sebi. Puno mi pomaže mama - otvorila se konobarica. U nastavku otkriva kako je krahu njihovog odnosa kumovala treća osoba.

- Taman kada smo trebali ići na ljetovanje u Poreč, javila mu se njegova 35-godišnja 'sestra'. On je postao toliko opsjednut njome. Meni je to bio bolestan odnos. Takav bolestan odnos i takva bliskost je za mene bila previše. Htio ju je svugdje povesti s nama. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao. Mislim da može jako dobro s njim manipulirati, a on je jako naivan - ispričala je Varaždinka te se prisjetila situacije oko proslave Nove godine, kad je za sebe i Tomislava odlučila rezervirati vilu za doček u Bosni i Hercegovini: - Rezervirala sam to za nas, za dvije osobe da bude romantično putovanje jer ionako imamo malo zajedničkog vremena. Želim biti s njim, a on svugdje pokušava ugurati nju s nama - izjadala se bivša natjecateljica showa 'Ljubav je na selu'.

Posebno ju je šokiralo što je sestra Tomislava vodila i u striptiz klubove: - To je bolesno, nije mi to ni rekao. Kad smo prekinuli je objavio fotografije sa sestrom iz striptiz kluba - kaže neutješna Pavičić, koja se zbog Skejića mnogo žrtvovala: - Ja sam njega zbilja voljela, brinula sam se za njega, bojala za njega. Nisam nikada lošu riječ rekla protiv njega, toliko smo toga prošli zajedno i onda ovo napravi zbog takve neke... - govorila je kroz suze.

Pritom ističe čudne situacije u odnosu brata i sestre: - Duša me boli, koliko je ona njega preokrenula. Toliko da on meni više ni riječ nije vjerovao. Ne mogu vjerovati da mu je to sestra jer je njegova mama rekla da se oni zaključaju u sobu i satima iz nje ne izlaze van. Na to sve je on meni rekao da sam ljubomorna i da sam ga jako razočarala, a zatim me još i ona izvrijeđala. Poslije kada sam ga zvala mi se više nije htio javiti na telefon. Samo mi je rekao 'Aj aj'... Njegovi susjedi su mi rekli kako sam ja njemu bila samo trofej - priznala je Stela kojoj će trebati vremena da preboli prekid.

- On se zakleo da me voli, no izgleda da takvi najmanje vole. Ja njemu nisam odmah veliku ljubav izjavljivala, pustila sam vrijeme da napravi svoje, a on je od početka krenuo s takvim izjavama. Što je najgore, ja sam njega zavoljela kakav god je bio. Nedostajat će mi, imam dijete i već puno godina. Najviše me boli što svima laže da sam ja njega iskorištavala, a ja sam samo ovo ljeto na njega tri tisuće eura potrošila - nije se niti zahvalio - razočarano će Pavičić.

Varaždinka iza sebe već ima jedan ljubavni krah: - Ne mogu biti s nekim na silu, niti glumiti, a ljudi pričaju da sam glumila. Kada nekoga zavolim, zavolim ga za cijeli život i svog bivšeg muža sam toliko zavoljela, a on me nakon zajedničkih osam godina ostavio samu s djetetom - izjavila je shrvana Stela pa poručila kako više neće nikome vjerovati: - Nije mi jasno kako je mogao mazati mi oči i glumiti ljubav pred mojim roditeljima, pa upoznala sam te s tatom koji je bolestan, koji će, pitaj Boga, koliko još živjeti, i onda umjesto da mi budeš potpora kako sam ja tebi bila ti me ostaviš na cjedilu da se sama sa svim borim. Dijete se naviknulo na njega, a i prema njemu je postao bezobrazan. Non stop je na mobitelu - ispričala je posljednje detalje njihovog odnosa.

- I onda meni kaže da sam bolesnik jer sam ga voljela, dala sve od sebe i posvetila se njemu - dodala je, kao i to da je planirala s njim izgraditi zajednički dom u Austriji, što je on odbio: - Već sam tada trebala shvatiti da me ne voli i da njemu samo treba neka osoba kao trofej dok mu ne dosadi - zaključila je crnokosa Varaždinka.

Podsjetimo, Stela je ranije podijelila što se dogodilo između nje i Tomislava i zašto mnogi vjeruju da su prekinuli. - Jeste li ikada čuli da netko povrijedi ženu kojoj se kleo da je voli i glumio sve ove godine jer mu se pojavi sestra koja za njega nije pitala 35 godina? Došla s nula eura u džepu da bi rastavila par i mogla se provoditi jer, koliko sam čula, nigdje ne radi i obična je manipulatorica, čak je pitala i ima li pravo na pola kuće. Došla na njegovu i materinu grbaču da bi uživala u moru i to 29 dana... E pa ovo je, nažalost, realnost očito, nikad ne možete dovoljno upoznati osobu s kojom jeste. Lijepo mi je majka pričala: 'Stela, predobra si za ovaj pokvareni svijet', i sad se slažem s time, moje srce više nitko neće slamati niti me povrjeđivati. Što je bilo, bilo je. Idem dalje ponosna i sama, a onima pokvarenima će život vratiti kad tad - napisala je bivša kandidatkinja showa, a status prenosi RTL.

Pratiteljima je poručila da je zahvalna na lijepim riječima i podršci, te je napisala kako prima bračne ponude u inbox, no da se sada želi posvetiti samo sebi. - Želim se samo svima zahvaliti na lijepim riječima, na vašoj podršci. Inbox mi je prepun pa ne mogu svakom zasebno odgovoriti, hvala vam što postojite, jedino zbog čega mi je trenutno teško je tata, ostalo sve zaboravljam i idem ponosno dalje. Shvatila sam da moram prestati biti naivna i konačno prestati maštati o bajkama koje ne postoje, odgajana sam za svijet koji danas više ne postoji. Od sada sam sama sebi bitna, i živjet ću za sebe i obitelj koja je uvijek tu bila za mene kao i ja za njih. Sve loše trpam pod tepih, samo pozitiva. Dečki, hvala vam na bračnim ponudama itd., ali predugo sam bila u kavezu laži i obmana. Sad želim iskusiti život, a onaj pravi, kad ga vidim, znat ću dok dođe vrijeme, ništa na brzinu više. Vrijeme je dobar pokazatelj svega, ljubim vas - zaključila je.

