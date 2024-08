Ana Rucner progovorila o vjeri pa opisala neugodno iskustvo: 'Pljunuo me i opsovao, bila sam šokirana'

Najpoznatija domaća violončelistica Ana Rucner (41) i ovo ljeto teško pronalazi vremena za odmor od učestalih nastupa, no za blagdan Velike Gospe učinila je iznimku. Naime, ona i 17-godišnji sin Darian otputovali su na Pag gdje zajedno provode jedan od najvažnijih katoličkih dana. Za Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.

- Što je za mene vjera? Vjera u Boga je moj život, način na koji dišem i funkcioniram. Bez vjere moj bi život bio prazan. Osim što sam odgajana tako, kroz život sam se u puno situacija uvjerila koliko je Isus živ. Ljudi vrlo često upoznaju Isusa tek kada se nađu u teškim situacijama, onda kada pomisle da nemaju izlaza iz određene situacije i kada im se sruši njihov svijet. Tada najčešće pronađu izlaz u vjeri, a naravno, bilo bi puno ljepše kada uopće ne bi trebali padati kako bi spoznali gdje je prava istinska ljubav, a to je u Isusu. Ja volim svjedočiti svoju vjeru i ljubav prema Bogu jer time možda nekome kome je teško mogu poslati nadu i svijetlo - izjavila je glazbenica u intervjuu za Net.hr.

GALERIJA: Omiljena serija u Hrvata uskoro se vraća s novim intrigama, ali i emotivnim trenucima i dramatičnim pričama

Kaže kako se kroz život trudila nikoga ne osuđivati jer ljudi nisu savršeni: - I sama sam puno puta pogriješila kao i napravila stvari kojima se ne ponosim, ali u takvim situacijama si trebamo priznati pogrešku, naučiti se nositi s posljedicama, svjesno to ispovijediti i bez obzira na osude drugih hrabro ustati, naučiti nešto iz toga, ne ponavljati greške te nastaviti živjeti, naravno, s Gospodinom - tvrdi Ana i ističe kako kod drugih posebno cijeni dobrotu. - Svi kadkad osjetimo ljubomoru, nelagodu, zavist, nervozu, borimo se s raznim nepravdama, osjećamo nemire. Ali to treba micati od sebe. Kako? Molitvom. A ponajviše trebamo moliti za poniznost. Ona je važan ključ naše vjere - zaključila je.

Usprkos teškim situacijama koje je prošla i još uvijek prolazi, naglašava kako nikad nije izgubila vjeru: - Baš naprotiv, ona je tada još više jačala. Uvijek nastojim svaku svoju odluku predati Bogu, u molitvi, u tišini i poslušati što mi dolazi u srce. Svaki moj izbor, iako i ne najbolji, ustvari je bio baš najbolji u tom trenutku. Tako je trebalo biti - otkriva umjetnica.

VEZANI ČLANCI:

Prema načelima vjere Rucner odgaja i svog sina: - Moj sin izrasta u jednog lijepog i stabilnog muškarca jer ima čvrstoću vjere. I zna da ako mu se nešto i loše događa te ne onako kako je on zamislio, da za to postoji razlog. Bog kada makne određene ljude i situacije iz naših života, ma koliko god nam bolno bilo tada, to je zato što nam je pripremio nešto puno bolje. U to treba vjerovati - pri čemu, kako kaže, Darianu nikad ništa nije nametala: Samo sam nježno nastojala spomenuti kako je divan naš nebeski otac. Uvijek sam mu govorila da bude častan, dobar, pošten i ono što učim njega, a kroz njega i sebe a to je kad osjetiš zlo, vrati mu dobrim jer je to dobro pobjednik svakoga zla - rekla je.

Zagrepčanka uvijek nastoji tražiti dobro u ljudima, no jednom se prilikom pronašla u neugodnoj situaciji: - Dok smo se sin i ja vozili, jedan muškarac je naglo ušao u našu traku i gotovo smo se sudarili. Brzo sam se pomaknula kako bih mu omogućila prolaz, no on je reagirao tako što me pljunuo kroz prozor i opsovao - na što se šokirala i samo rekla 'Bog ga blagoslovio'. Ana i njezin sin na dan Velike Gospe planiraju otići na misu, ostati nekoliko dana na Pagu kako bi se odmorili i zatim se vratiti uobičajenim aktivnostima.

Podsjetimo, ranije ove godine violončelistica je na svom Instagram profilu objavila fotografije s Jamajke koju je posjetila sa svojim dečkom Markom Duvnjakom. Najpoznatija domaća violončelistica u vezi je s Markom otprilike tri godine. S 30 godina starijim bivšim suprugom i glazbenikom Vladom Kalemberom ostala je u odličnim odnosima, a zajedno imaju i sina Dariana. U braku su bili od 2006. do 2014. godine. Poznato je da je Kalember u odličnim odnosima i s njezinim novim odabranikom Markom te ponekad svi troje zajedno znaju nastupati. Ona je pak o bivšem suprugu uvijek govorila sve najbolje, a nekoliko godina nakon razvoda rekla je da će ga uvijek voljeti.

VIDEO: Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Thompson održao samostalni koncert nakon dvije godine pauze