Stanković najavio novu emisiju citiravši Josipa Broza Tita, gledatelji pohvalili temu

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" najavio je na Facebooku koja je tema iduće emisije.

- "Narod koji ima ovakvu omladinu ne treba brinuti za svoju budućnost". O tome čemo u nedjelju, napisao je Stanković, citiravši tako dobro poznatu izjavu Josipa Broza Tita. Čini se da se tema svijdela njegovim gledateljima, jer je objava brzo dobila više od 200 lajkova i brojne komentare.

- Mladost je uvijek, uz inteligenciju, bila avangarda hrvatskog društva. Ali, motivi su, u različitim povijesnim trenucima, bili različiti. Poznato je da smo se mi Hrvati uvijek "palili" na nogomet (u zadnje vrijeme i na rukomet) i nacionalno pitanje, a što se događalo na gospodarskoj i ekonomskoj sceni manje nas je zanimalo, iako su gospodarska i ekonomska pitanja često povezana s politikom. Bilo bi sjajno kada bi se ta svježa "mladenačka krv", taj entuzijazam, pretočio i u druge segmente hrvatske stvarnosti, da ne bude samo ono - "Kruha i igara!", smatra gledateljica.

U novoj sezoni popularnog talk-showa "Nedjeljom u 2", dugogodišnji urednik i voditelj Aleksandar Stanković odlučio je napraviti značajan zaokret u konceptu emisije. Nakon impresivnih 25 godina emitiranja, Stanković je odlučio okrenuti novu stranicu u povijesti ove kultne emisije. "Nakon gotovo četvrt stoljeća, smatram da je došlo vrijeme za promjenu karaktera naše emisije", izjavio je Stanković. "Nedjeljom u 2 više neće biti klasični politički talk-show kakav je bio dosad. Nastavit ćemo razgovarati o relevantnim društvenim temama i fenomenima, ali bez fokusa na premijere, predsjednike i saborske zastupnike kao glavne aktere."

Stanković je naglasio da je odmak od politike njegova osobna odluka, potaknut željom da u drugoj fazi svoje karijere pruži nešto više hrvatskoj javnosti. "Nitko me nije prisilio na ovu promjenu. Jednostavno sam odlučio da želim dati veći doprinos našoj zajednici, umjesto da se i dalje bavim pukim istjerivanjem istine s političarima", objasnio je Stanković u prvoj emisiji nove sezone, čija je tema bila: "Ljudi koji su ni iz čega stvorili nešto."

Međutim, ova promjena smjera nije prošla bez kontroverzija. Na društvenim mrežama pojavile su se spekulacije o razlozima iza ove odluke. Stanković je na te glasine odgovorio na svom Facebook profilu: "Neki tvrde da se ne borim jer sam se umorio, da sam depresivan i da me kupio Plenković. Sve je to netočno, posebno dio o depresiji. Otkud sad to? Nisam ni najmanje depresivan.

Naprotiv, uzbuđen sam jer vidim koliko su ljudi angažirani oko tema koje smo obradili u samo dvije emisije – od valjanosti našeg srednjoškolskog sustava do pitanja LGBTQ+ prava i borbe protiv mržnje. Istina, neke teme mogu djelovati trivijalno, ali kao što se vidi iz ovog posta, bavljenje naizgled banalnim temama nije mi strano."

Stanković je najavio promjene u emisiji uoči početka nove sezone, ali je istodobno naglasio što će ostati isto. "U novoj sezoni zadržavamo termin, voditelja i studio, ali sve ostalo će biti drukčije. Nakon 25 godina, okrećemo novi list – ili, kako bi mlađe generacije rekle, klikćemo na novi link. Kamo će nas to odvesti, teško je predvidjeti, ali se veselim tom putovanju i pozivam sve gledatelje da nam se pridruže. Moj cilj je stvoriti emisiju nakon koje će se gledatelji osjećati dobro i inspirativno", zaključio je Stanković, najavivši uzbudljivu novu eru za "Nedjeljom u 2".

