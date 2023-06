Srpski mediji pišu da Bebi Dol jede u pučkoj kuhinji, javila se i ona sama: 'Brinem o obitelji i majci'

Pjevačica Dragana Todorović (60), poznatija pod umjetničkim imenom Bebi Dol, nekada je bila jedna od najpoznatijih jugoslavenskih izvođačica, a u posljednje vrijeme u javnosti se uopće ne pojavljuje. Bebi Dol navodno je upala u ozbiljne financijske probleme, a kako pišu srpski mediji, u nekoliko je navrata viđena i u pučkoj kuhinji kako uzima hranu.

Jedan od volontera navodno ju je vidio više puta kako tamo uzima obrok. - Dva ili tri puta je Bebi ovdje dolazila po hranu. Nisam siguran je li obrok uzimala za sebe ili nekog drugog, budući da ima slučajeva da netko uzima hranu za nekoga tko nije u mogućnosti sam doći. Jako se promijenila fizički. Dosta je smršavjela, djelovalo je kao da jedva stoji na nogama. Prepoznao sam je po kosi i specifičnom glasu. To je baš djelovalo tužno - rekao je za srpski Blic.

Dan nakon što je ova vijest preplavila medije u regiji javila se i sama Bebi Dol koja tvrdi da ništa od navedenog nije istina.

- Evo me u svom kraju u svojoj lijepoj kući, ne bi me bilo sram i da sam bila u pučkoj kuhinji ne daj Bože, ali nisam. Brinem o svojoj obitelji, majci, i ne znam odakle ljudima tako nešto - rekla pjevačica za Blic. U njezinu obranu stao je i najbolji prijatelj pjevačice.

- Zvali su me svi u vezi ovoga što je izašlo. To nije istina, mi smo prijatelji 20 godina, upućen sam u sve. Bebi je udana, njen suprug je Amerikanac koji ima plaću 4000 eura, ja to sve znam jer te financije idu preko mene, a ona uz to dobiva i novac od autorskih prava, njezina majka ima lijepu mirovinu tako da to nema veze s istinom. Tetka joj je nedavno umrla i ostavila joj je stan od 200 kvadrata u Krunskoj. Da nema što za jesti prodala bi stan - kazao je blizak prijatelj pjevačice.

Pjevačica Bebi Dol bila je jedna od najvećih pop-zvijezda bivše države, a javnost je pamti i kao posljednju predstavnica Jugoslavije na Eurosongu, 1991. s pjesmom "Brazil" koja je na ovom natjecanju bila pretposljednja, ali bez obzira na to postala je hit. Zadnjih godina u javnost su dolazile razne informacije o životu ove pjevačice koja je prihvatila i pozive za sudjelovanje u raznim reality showovima i u dva navrata se natjecala u "Farmi", a na natjecanje u ovakvoj vrsti televizijskih emisija pristala je zbog loše financijske situacije u kojoj se našla zadnjih godina.

