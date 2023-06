Hedviga iz 'Braka na prvu' nakon ozljede otputovala u Japana, javila se sa zanimljivih lokacija

Jedna od sudionica prošle sezone RTL-ovog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Hedviga Ivana Tandara trenutačno uživa u Japanu, a djelić atmosfere iz Dalekog istoka s pratiteljima je podijelila na svom Instagramu. Atraktivna Zagrepčanka pozirala je ispred Asakuse koja odiše šarmom starog Tokija i obuhvaća tradicionalne trgovine s rukotvorinama i ulične štandove s hranom duž ulice Nakamise.

- Hram u kojem smo bili je onaj posvećen božici Kannon i najstariji je hram u Tokyu. Prema legendi, u 7. stoljeću su dvojica ribara u mrežu uhvatili kip budističke božice milosrđa Kannon i koliko god puta su kip vraćali u vodu, svaki put bi ga ponovno pronašli u mreži. Na kraju su izgradili hram kako bi statua imala dom - pojasnila je marketinška stručnjakinja u jednoj od objava.

Nedugo zatim pozirala je i ispred kipa Bude u Kamakuri. - Razlikovanje postojanja samo sebične ljubavi (eros) od nesebične ljubavi (agape). Unutarnja razbijenost kao “loša vijest” u budizmu prethodi onom (usporedivom s evanđeljem) “dobroj vijesti”.

Možda učenja i nisu toliko oprečna: budizam duboko poznaje i osuđuje želju za posjedovanjem nečega manjeg od nas samih, materijalnog, a mi to nadopunjujemo ufanjem da nas posjeduje nešto što je više od nas samih - napisala je Hedviga uz nekoliko fotografija iz Kamakure.

Hedviga je u Japan otišla nakon što se oporavila od ozljede koju je zadobila vozeći se u automobilu s posla. Jednom prilikom pratiteljima se javila fotografijom na kojoj nosi Schanzov ovratnik, a pozvala je tada i sve svoje pratitelje da joj se jave i s njom podijele svoje probleme.

- Hajde, molim vas, žalite mi se. Ne, ne šalim se, dođite do mene i recite mi što vas muči. Ne, neću vam pričati o svojim tabletama i tako cijela regija zna sve o mojoj bolesti. I neću vam pričati o svome vratu jer ga “strgam” svake godine. Molim vas, ako vam je teško, nikad, ali NIKAD nemojte pomisliti da su vaši problemi mali prema tuđima. A zašto, pitate se? Jer često čujem kako moji prijatelji, poznanici i pratitelji guraju sve pod tepih i onda naprosto dožive burnout. Izgaranje na fizičkoj i psihičkoj razini. U dvadesetima, tridesetima. To nikako nije normalno i nije logično. Naši roditelji to ne mogu percipirati. To koliko je svijet drukčiji od onog u kojem su oni živjeli. Da, mi imamo toliko opcija. Toliko bolesno nenormalno neprirodno previše opcija da svi mislimo da možemo, želimo i trebamo. Zahtjeva se brzina, neprestana pokretnost, izdržavanje. Guranje, da grizemo više, da spavamo manje, da pobijedimo svakog u svojoj blizini. Da budemo jedinstveni, nepobjedivi, prvi i najbolji. I onda dobijemo ljude oko sebi koji se raspadnu, nakon samo par desetljeća svog života. Ne znam kog nisam čula da govori da nitko od nas ni neće doživjeti penziju. Kako bi mi na leđima trebali moći nositi tu težinu, biti u mogućnosti snalaziti se u svijetu koji je lud, prebrz i nemilosrdan? Sve što bliješti uzrokuje da želimo biti tako blizu svom tom vatrometu. A on nam realno ni nije potreban. Kad shvatimo da ono što naprosto želimo kad legnemo je samo jedna osoba kojoj možemo reći baš sve, bez da nas osuđuje jer smo zapravo tradicionalni i ono što se sad naziva staromodnim, da mu možda i želimo usuditi se reći da je svega previše i da trebamo samo ljudski dodir, jednog prijatelja, jednu ženu, jednog brata, jednu kolegicu, jednog oca, jednu, samo JEDNU osobu koja će nas shvatiti. I zato vas molim, izbacite sve ono što vas muči toj “vašoj osobi” jer neizmjerno je bitno imati svoj vrh piramide. Svoj oslonac. Svoj podložak. Svoju ruku koja vas ne pušta. Svi smo mi lomljivi, ali bitno je zakrpati se prije nego se raspadnemo. Lako je za tijelo, nužno je za dušu - napisala je tada Hedviga.

Zagrepčanka je pred kamerama je na početku sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' otvorila dušu i progovorila o bolesti koja je promijenila njezin život. - Srušila sam se dan nakon svog rođendana i završila na hitnoj na Rebru. Bilo je jako vidljivo da postoji nešto, neka siva tvar koja ne bi trebala postojati na tom mjestu. Jako je blizu centra za govor, samo četiri milimetara je udaljeno pa nitko u Hrvatskoj nije odlučio probati to operirati jer postoji velika šansa da bi bi posljedica mogla biti ta da više ne pričam. To je bio početak kraja - rekla je Hedviga koja je u 'Braku na prvu' pronašla ljubav sa Zoranom Babovićem.

