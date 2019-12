Srpska pjevačica ostavila našeg nogometaša nakon dva mjeseca veze, a sve je kriva Cecina kći

Srpska pjevačica Kaja Ostojić i hrvatski nogometaš Mateo Pavlović prekinuli su nakon samo dva mjeseca veze.

Kako piše sprski Kurir, Kaja je Matea ostavila dok su zajedno bili u Parizu, a sve je kriva kćer srpske pjevačice Svetlane Cece Ražnatović. Naime, Mateo je mladu pjevačicu Anastasiju zapratio na Instagramu, što se Kaji nikako nije svidjelo.

- Kaja je poludjela kada je vidjela da je Mateo zapratio Anastasiju, i to dok je ona bila kod njega u Parizu. Čekala ga je da se s treninga vrati kući, a onda je osula paljbu. Krenula je vikati na njega kako je on ne poštuje, što on ima pratiti Anastasiju i gledati njene slike - rekao je izvor za spomenute novine.

Mateo joj je odgovorio kako ima pravo pratiti koga god želi jer je to njegovo pravo.

- Objasnio joj je da ju je zapratio zato što mu se sviđaju njene pjesme, ali i to kako se Anastasija ponaša u javnosti, što je Kaju još više naljutilo. Pitala ga je zašto je s njom ako ima potrebu gledati druge djevojke. Odgovorio joj je da je on slobodan raditi što želi i da, ako joj se ne sviđa, može otići - ispričao je izvor.

Pjevačica se navodno nakon toga spakirala i otišla u Bruxelles, gdje se nalazi i sada.

Mateo ima 29 godina i igra za Angers SCO, a srpski mediji ranije su pisali kako je upravo on razlog zbog kojeg se Kaja rastavila od svog dotadašnjeg supruga DJ-a Juniora Jacka.

- Vito i ja smo se rastali na miran način, sporazumno, jer je ljubav prestala između nas. Nije bilo nikakvih skandala, preljuba i nikakvog trećeg lica. Mi smo normalni ljudi i na taj način smo i prekinuli našu zajednicu, i jako me pogađa kad pročitam sve laži koje se danima pišu o nama. Dakle, bez bilo kakvih skandala i dostojanstven kraj. Sada bih voljela nastaviti s normalnim životom i vratiti se glazbi. Hvala - napisala je tada Kaja na Instagramu.