Srpska pjevačica otkrila detalje suradnje s našim glazbenikom: 'Rekao mi je stani! Izađimo iz te sobe'

Glazbena diva Aleksandra Radović održat će svoj prvi solistički koncert u Zagrebu 10. studenoga u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog! Jedna od najboljih pjevačica u regiji prvi je album izdala 2003. godine i vrlo se brzo etablirala zahvaljujući moćnom glasu i odličnim pjesmama.

Kada smo objavili da prvi put dolazite u Hrvatsku, mnogi su se upitali što ste do sada čekali?

Iskreno ću vam reći da nisam imala pravu sliku onoga što se ovdje događa kada je riječ o glazbenoj sceni. Ne znam koliko su ljudi upoznati s mojom glazbom. U razgovoru s fanovima i ljudima koji se time bave odlučila sam napraviti koncert da vidim kako će hrvatska publika reagirati na moju glazbu. Pjevam je čisti pop i tako je oduvijek. Vjerujem da će publika u Lisinskom prepoznati moj senzibilitet.

Surađujete i s hrvatskim glazbenicima. Nikša Bratoš radio je na vašem drugom albumu, a zanimljivo je i da vam bubnjeve svira Dado Marinković iz Parnog Valjka.

Nikša je izvanserijski umjetnik koji je obogatio moj stvaralački opus. Mislim da ćemo surađivati i ubuduće jer mi je otkrio širu sliku. Dado svira bubnjeve na svim mojim albumima, radi se o izvanrednom glazbeniku.

Rekli ste da su vaše pjesme većinom autobiografske. Kakav je osjećaj ljudima na taj način iznositi svoju intimu?

Dosta sam introvertna osoba i meni je to dobar način da se izrazim. Pjesma mi je nekakvi ispušni ventil. U svakoj pjesmi ima situacija koje sam doživjela ja ili netko od mojih prijatelja. Ljudi me inspiriraju, pogotovo oni u lošim vezama.

Jedan od najvažnijih događaja u vašoj karijeri je suradnja s Arsenom Dedićem, koji vam je napisao pjesmu “Ni zadnji prvi”. Po čemu ga pamtite?

On je bio jedan od ljudi koje sam najviše cijenila. I kao djevojčica slušala sam njegovu glazbu i kad sam ga upoznala nisam mogla vjerovati da ćemo surađivati. Tu je opet pomogao Nikša Bratoš, koji mu je kazao tko sam. Pogotovo mu je bilo drago kad je čuo da sam završila Glazbenu akademiju. Sve ga ja zanimalo, koje instrumente sviram... Kad smo snimali pjesmu, Arsen je bio malo nervozan. Kad sam otpjevala prvu strofu, rekao mi je: Stani, izađimo iz gluhe sobe. Mislila sam: tko zna što sam skrivila. Kadli Arsen kaže da ga je dirnulo moje pjevanje i da sam prva žena kod koje je to osjetio, nakon njegove supruge Gabi. Nakon toga nastavili smo se viđati na drugim zajedničkim projektima, a imali smo i zajedničke prijatelje. Uvijek kažem da je on bio dječak u tijelu odraslog čovjeka. Tako je razmišljao i tako se šalio.

S prijateljicom Ninom Badrićem pjevali ste u projektu “Moj je život moja pjesma”, uz Mayu Sar i Karolinu Gočevu?

To je bila kampanja namijenjena ženama oboljelim od grlića maternice. Mislim da je ta kampanja još najbolje popraćena u Hrvatskoj. Najvažnije je da smo tim ženama dale podršku, jer svaka od nas imala je nekog tko je obolio od te bolesti.

Je li istina da je bilo interesa za vašim albumima u Hrvatskoj, no tražili su da pjesme prepjevate na hrvatski?

Istina je, no nisam pristala na to jer ne postoji nijedan razlog. Mislim da glazba mora imati puno veću i širu sliku. Jer, ako ja volim Olivera Dragojevića i pjevam njegove pjesme koje me diraju onako kako ih je on pjevao, dakle “lipo mi je” i slično, ne vidim problem da bilo tko drugi pjeva “lepo”. Jer i on pjeva o ljubavi, baš kao i ja. U Srbiji su pjevači iz Hrvatske dosta zastupljeni, mi ih tretiramo kao domaće pjevače. Možda u Hrvatskoj treba proći još vremena, no hoću reći da ekavica nije bauk, ne znam koga to može povrijediti.Mi se jako dobro razumijemo, prolazimo iste patnje, kao što prolaze i drugi ljudi. Bespotrebno se dižu tenzije, a uvjerena sam da toga nema među običnim svijetom koji voli dobru glazbu.

U Srbiji imate školu za mlade talente koja je dosta uspješna?

Kod nas su u Srbiji dvije struje - jedna se drži pop i rock glazbe, a druga je ova neka novokomponirana. Djeca traže brze rezultate pa često pokušavaju i s takvim instant-hitovima. Moja škola postoji od 2006. i dosad je iznjedrila dosta talenata, neke od najboljih pratećih vokala u regiji, ali i ljudi koji su napravili svoje karijere. Kako sam po struci glazbeni pedagog, znam i što ću raditi pod stare dane. Imam i fond za ljude koji su kvalitetni, a nemaju sredstava. Svoj talent dobila sam od Boga i želim ga podijeliti s drugima.

