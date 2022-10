Splitski glazbenik razvodi se nakon 16 godina braka: 'Istina je, imam novu ljubav'

Član četiri tenora, Marko Pecotić Peco, splitski pjevač i zabavljač te bivši član klape Iskon koji već neko vrijeme gradi i solo karijeru otkrio je da se razvodi od supruge Irene nakon 16 godina braka. Otkrio je da je u pitanju nova ljubav te da su razlozi za razvod prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu.

- Istina je da se razvodim. Prošlu nedjelju sam rekao Ireni da više ne mogu biti njezin suprug jer jednostavno više ne mogu lagati. Uglavnom, za sada je to sve primljeno dobro, doma smo okej, cijeli sam tjedan kod kuće, pričamo s djecom i komentiramo, ali službeno je da ćemo se razvesti - kazao je za Slobodnu Dalmaciju.

Kazao je kako je on inicirao razvod, ali da još mora pričati s novom osobom, čiji identitet još krije, kako bi vidi slaže li se ona s tim da njihova veza postane službena.

- S vjerom u Boga i istinu mislim da bi to moglo dobro ispasti, za sada su svi to dobro prihvatili, a vrijeme će pokazati jesam li bio u pravu. Naravno da sam spreman snositi bilo kakve posljedice ako sam nekoga oštetio ili uvrijedio, ali čvrsto stojim iza svoje odluke i drago mi je da je supruga Irena to primila skroz normalno i da to ide onako kako bi trebao izgledati savršeni razvod - ispričao je glazbenik.

Otkrio je i kakva će biti situacija s djecom kada počnu odvojeno živjeti.

- Kada se preselimo i kada počnemo odvojeno živjeti vidjet ćemo, ja i dalje odvozim djecu u školu svako jutro, i vraćam ih. Kad nje nema pripremim ručak, ali znamo da smo sada samo roditelji naša dva sina, Ivana i Andre, i to ne želimo narušiti.

VIDEO Susret kralja Charlesa s premijerkom Truss postao viralni hit: "Opet si ovdje? Ajme, ajme..."