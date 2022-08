Splićanka oduševljava na 'muškom terenu': 'Za ovaj posao moraš biti jak u glavi, ako nisi nemaš tu što tražiti'

Da žene mogu itekako dobro parirati muškarcima kada je riječ o nogometu, već su dokazale brojne sportske novinarke, a u posljednje vrijeme među njima je i 31-godišnja Splićanka Valentina Miletić. Ova radijska i televizijska voditeljica od sredine srpnja postala je nova i ravnopravna članica nogometnog podcasta Nove TV "Utakmicu po utakmicu", koji se emtira na gol.hr-u, uz već standardnu i uigranu ekipu koju čine voditelji Ivan Ljubić, Igor Ćurković i Mateo Pukšar.

Velik perfekcionist

– Dečki rade sa mnom na drugim projektima već godinu i pol, prijatelji smo i izvan posla, a mogu slobodno reći da su i zaslužni za dobar dio ovoga što znam kad je nogomet u pitanju – hvali ih Valentina. Za sebe kaže da je velik perfekcionist, a sama je sebi ujedno i najveći kritičar. – Upravo zbog toga meni je dobra priprema sve. Jednostavno moram imati samopouzdanja, a i znanja da bih govorila o nečem, a to proizlazi iz poznavanja tematike. Ni privatno se ne upuštam u rasprave o temama za koje smatram da ih ne poznajem dovoljno, a kamoli javno – napominje Miletić, koja je do sada imala priliku surađivati s brojnim sportskim velikanima, a jedno ime joj je velikim slovima upisano na listu želja.

– Htjela bih napraviti intervju s Joseom Mourinhom. Fantastičan trener, karizmatičan čovjek bez dlake na jeziku. Netko s kim bi sigurno bilo zanimljivo raditi – ističe Splićanka koja je davnih dana shvatila da je upravo ovaj posao ono čime se želi baviti.

– Još tamo tijekom Europskog prvenstva u Portugalu 2004. godine shvatila sam da se želim baviti novinarstvom. Još sam bila curica i vrtio se taj nogomet po cijeli dan na TV-u, a ja sam govorila svima da ću to raditi kad narastem i nisu me baš najozbiljnije shvatili. Možda je na kraju to i bila najveća motivacija. Dosta sam tvrdoglava i kad si zacrtam nešto, ne može me nitko uvjeriti da se ne može – smije se Valentina. Trenutačno joj je najveći izazov format podcasta upravo zbog ležernije forme u kojoj ne može imati potpunu kontrolu nad svim zbivanjima.

– Ljudima kao što sam ja to i nije baš najjednostavnije prihvatiti (smijeh). Dečki isto tako imaju nevjerojatno znanje o nogometu, a i o raznoraznim drugim temama i nije mi lako držati korak s tim jer sam samo godinu i pol u tom poslu. Naučila sam jako puno, ali sve što sam naučila, naučila sam u tom razdoblju tako da mi je golem izazov sjesti uz takve ljude i diskutirati s njima o sastavima, sustavima, pozicijama igrača, odlukama trenera i da ne nabrajam dalje. To nije nešto što se može naučiti u nekoliko tjedana, a i kad se nauči, opet je konstantna nadgradnja i imam još posla i prostora za rad i napredak, i to me veseli – iskrena je Miletić, koja jednog dana mašta i o velikim natjecanjima poput Svjetskog ili Europskog prvenstva u nogometu. – Voljela bih osjetiti teren na takvim utakmicama – govori Valentina. Iskreno priznaje da se na početku i sama susrela s predrasudama u sportskoj redakciji, koja je za mnoge još uvijek "muški teritorij", no ona na njih samo odmahuje rukom.

– Ne obazirem se na to, radim svoj posao i s guštom ih rušim. Ovo je posao u kojem moraš biti jak u glavi i znati se nositi i s kritikom, i s predrasudama, i s konstantnim pritiskom, i s golemim očekivanjima; ako ne znaš, nemaš što tu tražiti – kaže Valentina, koja je mnogima za oko zapela i zbog ugodne vanjštine. – Televizija je vizualni medij i normalno mi je da se traže neke fizičke predispozicije. S jedne je strane loše jer nosiš nekakav teret tih očekivanja, a s druge strane treba biti iskren i reći da to isto tako nosi sa sobom i neke pozitivne stvari, ljudi te brže zapaze i zapamte, a to je u ovom poslu poprilično bitno – zaključuje Valentina Miletić.

