Sonja Kovač progovorila o svojoj trudnoći i porodu i savjetuje: Takve priče treba sasjeći u korijenu

Influencerica Sonja Kovač početkom svibnja postala je mama djevojčice kojoj su ona i njezin partner Goran dali ime Bella May. Samo si ti još nedostajala. 10. 5. 2024. najljepši dan u našim životima, naše maleno čudo", napisala je Kovač uz kćerinu fotografiju na Instagramu nekoliko dana nakon što je malena došla na svijet. Tijekom trudnoće na društvenim je mrežama Sonja dijelila informacije o svojoj trudnoći, a sada se osvrnula na to kako je izgledala njezina trudnoća i porod i otkrila koji su faktori njoj bili ključni u cijeloj ovoj priči.

- Drage trudnice i buduće mame znam da očekujete od mene neki cjelokupni osvrt u vezi moje trudnoće i poroda. I trudnoća i porod bi trebale za majku biti najljepše životno iskustvo u životu i od srca svima svima želim da imate ovako prekrasno iskustvo kao ja sa oboje. Možda nije svakome ovako prošlo kao meni i možda neće, nekome je ovaj video možda preveseo i ne misli kako odražava realno stanje stvari ali zapravo je samo u tome kako u životu gledaš na stvari! Meni je ovaj video simboličan jer od početka do kraja ja sam manifestirala ovakvu veselu trudnoću, porod i najsavršeniju djevojčicu na svijetu. Uvijek tako manifestiram stvari u životu za sve i zato privlačim samo najbolje. Naš put je bio sve samo ne jednostavan i kratak ali kroz taj cijeli put manifestirali smo ovo maleno čudo koje se i dogodilo! Uvijek smo bili odlučni i uporni i nismo gubili nadu! Neka vam ovo bude podsjetnik kako neke priče mogu biti lijepe i vesele na kraju! - napisala je u uvodu svoje objave na Instagramu. U nastavku je otkrila što je za nju bilo presudno da joj trudnoća prođe dobro i čime se nije zamarala.

- Ono kako ja mogu sumirati na kraju cijele priče, faktori koju su kod mene igrali ključnu ulogu u oba slučaja i koje mislim da su bili presudni: 1. slušati sebe, svoju intuiciju i svoje tijelo, samo ti znaš što je najbolje za tebe, što točno trebaš, što možeš podnijeti a što ne i ne boj se preispitivati sebe i stvari koje voliš i želiš te zahtijevati te stvari i izboriti za sebe - ti si ta koja je ovo sve iznijela i ti si ta najvažnija stavka!! 2. partner koji će biti 100% uz tebe u svakom trenutku i pružiti pravu podršku i ljubav, pomoći u svemu i tetošiti te stalno! - Goran is my hero! Ne moram valjda napominjati kako je prije svega naravno najbitnije imati zdravu emocionalnu vezu sa svojim partnerom. - napisala je Sonja i dodala kako je jako važno odabrati i liječnike kojima vjerujete.

- Odabir pravog/pravih doktora kojima zaista vjeruješ i koji imaju isti mindset kao i ti - za to je potrebno proći puno doktora da bi mogle reći to je to napokon nekome kome vjerujem. Ako možete odite na puno konzultacija dok ne dobijete napokon taj feeling ili preporuku od nekoga tko je bio zadovoljan sa svojim doktorom ili preporuku od tog doktora kojem vjerujete.

4. ne slušati tuđe loše priče sa poroda samo će te uplašiti a čemu!? Možda ce tvoj porod baš biti divan i odlično proći pa šta si onda napravila samo se stresirala i razmišljala o tome prije i razmišljala negativno a tvoj mir je najbitniji u trudnoći. Ja nisam uopće razmišljala o porodu do mjesec dana prije poroda. A priče samo čekaj vidjet ćeš ti, ne želim ni spominjati to odmah treba sasjeći u korijenu ! 5. mislim da u cijelom iskustvu i godine imaju ulogu ili možda ne godine koliko neka zrelost, iskustvo i psihička stabilnost koja dolazi s njima. Stvarno mislim kako nije isto imati djecu u 20-ima, 30ima ili 40ima. Jednostavno tvoj mindset i tvoji prioriteti nisu isti i s time iskustva nisu ista. Što si ti više ostvaren u karijeri, što si više stvari prošao u životu i vidio, što si poslovno i financijski stabilniji te psihički i emocionalno radiš na sebi i imaš pravu istinsku emotivnu povezanost sa svojim partnerom to bolje možeš uživati i biti posvećeniji svemu ovome - poručila je Sonja.