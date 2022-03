Šok na letu za koncert! Avion u kojem je bila slavna pjevačica pogodio je grom: 'Morali smo prisilno sletjeti'

Pjevačica Miley Cyrus javila se na Instagramu nakon što je avion u kojem je letjela za Paragvaj pogodio grom. Naime, na putu za festival u Paragvaju avion u kojem su letjeli Miley, njena obitelj, ekipa i bend morao je prisilno sletjeti zbog udarca groma. Miley je podijelila video u kojem se vidi bljesak, čuju se putnici koji uzdišu od šoka, vidi se i da se kabina trese od udarca.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN