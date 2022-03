Barbara Ljiljak snimljena u skupocjenom Porscheu zbog kojeg je ranije u Zagrebu intervenirala policija

Bivša Miss Universe Barbara Ljiljak (33) ponovno se našla u centru pozornosti zbog skupocjene jurilice koju je dobila prije nešto više od mjesec dana za rođendan. Barbara je snimljena u ležernom izdanju na ulicama Splita, a svi pogledi bili su upereni u Porsche zbog kojeg je nedavno u Zagrebu intervenirala i policija. Naime, dok je vesela ekipa u jednom zagrebačkom restoranu slavila Barbarin rođendan uz hitove Saše Matića ispred restorana stigla je policija zbog Porschea koji je bivša Miss Universe dobila na poklon. Automobil je bio nepropisno parkiran i tablice su bile prekrivene zbog čega je policija pozvala misicu da izađe van.

Foto: PIXSELL

Barbara im je očito objasnila kako je riječ o rođendanskom iznenađenju i skinula je naljepnicu s registracije te su policajci nakon što su dobili objašnjenje od Barbare udaljili su se od restorana. Barbara se potom vratila u restoran gdje su je čekale prijateljica Natalija Prica, Iva Šarić i Iva Jerković te ostali uzvanici s kojima je Barbara proslavila 33. rođendan.

Nedugo nakon što je Barbarin rođendanski poklon postao glavna vijest na internetu srpski mediji pisali su i da je naša misica Porsche dobila od srpskog biznismena Jugoslava Karića, no ona tu informaciju nije potvrdila, ali ni demantirala. Rekla je samo kako svoj privatni život ne želi komentirati.

Foto: Vecernji.hr

Podsjetimo, Barbara je okrunjena 2015. godine, a na natjecanje se prijavila na nagovor prijatelja nakon što je 2012. pobijedila na izboru za Miss Dalmacije. Hrvatsku je trebala predstavljati na svjetskom izboru za Miss Universe u Las Vegasu, no nažalost slomila je ruku stoga na kraju nije ni otišla. Organizatori su se zatim obratili prvoj pratilji Almi Fabulić, no ni ona nije išla jer je u to vrijeme radila u Aziji, pa je u Las Vegas otputovala druga pratilja s izbora za Miss Universe Hrvatske Mirta Kuštan. Splićanki su natjecanja ljepote otvorila i vrata u svijet manekenstva, a uspjela je ostvariti karijeru i izvan granica Hrvatske pa je tako nosila revije na milanskom tjednu mode u Milanu, a bila je model za satove brenda Hugo Boss.

