Šok na farmi: Marina napustila show, a novi farmeri izazvali nelaogdu

Šok i nevjerica nadvila se nad farmerima. Najprije ih je napustila Marina, koju je u dvoboju pobijedila Sanja, a kada su se vratili iz arene natrag na farmu, dočekali su ih nepozvani gosti – novi farmeri.

Vidjevši ih na imanju, stari farmeri nisu mogli sakriti svoje nezadovoljstvo njihovim dolaskom. ''Šok, nevjerica, šok, šok i još jedan šok za kraj'' opisala je Maja što je svima prošlo kroz glavu.

Kako im je Mia kazala, nova farma s novim farmerima nalaže nova pravila, a to znači da novi farmeri preuzimaju farmu te je za gazdu u narednom tjednu proglašen novi farmer Zoran. ''Dobrodošli, ja sam bivši gazda, mi smo živjeli zajedno, radili smo dan i noć, po kiši, a i po suncu tako da volio bih da bude tako i dalje, da živimo zajedno, bez svađa'' kazao je Prince predajući Zoranu svoju kapu, vidno potresen.

Dolazak novih farmera najteže je pao Juki, posebno iz razloga što mu je Marina šapnula da upravo njega postavlja za gazdu. ''Ne znam što da kažem, ali bilo bi boje da je gazda netko od nas, s tim da je moje razočarenje veće i bojim se da će novi farmeri biti više cirkusanti nego farmeri'' zaključio je.

Maja je rekla kako je kod svih farmera primijetila nelagodu na licu kada im je Mia obznanila da će od sada svi zajedno živjeti. ''Pojedinci iz naše prvotne grupe neće baš tako prihvatiti novo vodstvo. Osjećam se jako nelagodno što se tiče dolaska novih farmera. Mislim da smo se u dva tjedna intenzivnog druženja jako dobro upoznali i ušli su u svojevrsnu intimu. Šest novih ljudi u ovoj fazi gdje smo se taman upoznali i profunkcionirali kao skupina, imam osjećaj nelagode i osjećaj da mi netko ulazi u osobni prostor nakon što sam već razvila svoj sistem tu'' izjavila je Maja, dok Stjepan smatra kako će im u narednim danima bit sigurno zanimljivo, a Zdenka je istaknula da tek sada igre počinju. Da nisu prihvaćeni s dobrodošlicom primijetili su i oni sami. ''Ne znam što noć donosi, ali na prvu, čudno su nas gledali'' otkrio je novi farmer Josip, a cijela nova situacija posebno je pogodila Kristinu Mandarinu koja nije mogla suspregnuti suze. ''Uvijek sam nježna, krhka, pa me sve to ponijelo. Došao je tako malo slabiji trenutak, shvatila sam da sam najmlađa tu, u novoj sam okolini'' rekla je Kristina, no vrlo brzo se oraspoložila nakon što su je stari farmeri došli utješiti. ''Vjeruj mi, ljepše ljude nećeš upoznati, prekrasni, dragi, otvoreni. Tu ćeš jako puno naučiti, ovi ljudi će te voljeti takvu kakva jesi, nemoj se opterećivati'' poručio joj je Tomislav.

U prvom održanom dvoboju ove sezone vidjeli smo borbu između prve duelistice Marine i druge duelistice Sanje koja je odabrala dvoboj snage i izdržljivosti. Igra je bila most do pobjede, a trebale su daske prepiliti na tri jednaka dijela i dovršiti most preko kojeg su trebale prijeći, doći do platnene vreće u kojoj se nalazio malj, s njim razbiti drvenu kutiju u kojoj se nalazila kugla te kuglu staviti na pladanj sa štapom i balansirajući preći deblo. ''Ovo nisu poslovi za mene i ja to znam. Sanja je vrlo mudra žena i zato sam je izabrala za suparnika, bilo bi smiješno da sam nekog slabijeg. Drugo, ja sam ipak starija'' rekla je Marina nakon dvoboja te zaključila: ''Ono što sam htjela ulaskom na Farmu sam i dobila. To je jednu krasnu obitelj, zaista obitelj farmera koji su me puno toga naučili i nadam se da ćemo biti tako do kraja života. Sretna sam radi sebe same jer sam uspjela pobijediti samu sebe, popeti se na ljestvici svoje svijesti, uopće nisam znala da ja ovo jesam.''

Kako će se sada s dolaskom novih farmera odvijati život na farmi te hoće li novi gazda dobro voditi svoj tim, ne propustite doznati u novoj epizodi showa 'Farma More i Maslina''.