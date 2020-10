Glumac poručio: 'Ne želim da mi djeca rastu tamo gdje župnik zgazi tipa, a onda istog opljačka tip iz hitne'

Nemili događaji o kojima hrvatska javnost neprestano sluša zadnjih nekoliko dana nikoga nisu ostavili nedirnutim. Na pucnjavu na Markovu trgu te prometnu nesreću u Slavoniji pri kojoj je svećenik unesrećio pješaka, a potom je žrtvu opljačkao zaposlenik Hitne pomoći, osvrnuo se glumac Asim Ugljen.

"Vrlo ozbiljno razmišljam da odem odavde. Stvarno. Je*eš mene, star sam i oguglao na kretene i još uvijek se oni više boje mene nego ja njih. Ali stvarno ne želim da mi djeca rastu na mjestu gdje župnik zgazi tipa, ode, a onda isto tipa opljačka tip iz hitne pomoći. Gdje poludjela osoba puca na policiju, a ljudi ga slave kao narodnog heroja. Gdje se slavi pljačka, neobrazovanost i razbojstvo. Nije vam ovo Amerika i naši policajci ne koriste ljude kao glinene golubove. Najiskrenije ne želim da mi djeca rastu u ovakvom društvu", dio je objave domaćeg glumca koji je po svemu sudeći razočaran stanjem u državi, a inače ga znamo po komičnim ulogama u televizijskim serijama.

Foto: Facebook

Ipak, dio njegovih objava često izaziva emocionalne reakcije kod njegovih pratitelja jer dijeli detalje iz osobnog života, koji nije nimalo svakidašnji. Nedavno je tako progovorio i o teškom odnosu s vlastitim ocem.

- Rijetko tko se u povijesti klao sa ocem kao ja. Rijetko koga sam povrijedio toliko jako i toliko puta koliko njega. A bogme, the feeling is mutual. Nisam mu bio dobar sin. On je bio bolji otac, negoli ja sin. Ali znao mi je slomiti kičmu onako kako nitko nikada prije ni poslije nije znao. Zato su svi pokušaji lomljenja moje kičme nakon njega bili neuspješni. Jer su u usporedbi s njim, svi bili najgore amaterčine - kazao je Asim pa dodao: "Rijetko tko nas može povrijediti kao naši preci i potomci. Jer nam je rijetko tko blizak poput njih. No. Život je jedan, jedini i nema reprizu, čak i ako reinkarnacija funkcionira, ne sjećamo se prošlih života. Tako da je stvarno jedan, jedini. A od vlastite krvi nema bližeg", zaključio je glumac, a na kraju objave prikupio preko stotinu lajkova na objavu koju su mnogi odlučili i podijeliti, te u komentarima sudjelovati sa sličnim ispovijestima.