Cijela ekipa Provjerenog završila u samoizolaciji, Ivana Paradžiković sve objasnila u statusu

Emisija Provjereno svaki četvrtak nas iznova iznenađuje istraživačkim pričama, a ekipa priznatih novinara sada je po prvi put u 13 godina morala emisiju napraviti iz samoizolacije. Urednica i voditeljica Ivana Paradžiković na Facebooku je objasnila zašto.

"Dobra večer, ja sam Ivana Paradžiković, a vi gledate Provjereno. Već 13 godina svakoga četvrtka ulazim u vaše domove, red bi bio da i ja vas pozovem u goste. Pa... Dobrodošli u moj dom. Iz njega vam se javljam jer je cijela redakcija završila u samoizolaciji. Kolegica Ana Malbaša i naš producent Domagoj Grbeš pozitivni su na COVID-19, pa smo svi - odgovorni kakvi jesmo - ostali doma. Njih dvoje će, nadamo se biti dobro. A mi smo doskočili situaciji u kojoj smo se našli i uspjeli odraditi svoj posao", napisala je Ivana.

Foto: Screenshot

Gledatelji su u komentarima pisali kako im žele brz oporavak i povratak u redakciju, ali jedan gledatelj je istaknuo kako je i on imao zaraženog kolegu no da su svi ostali raditi jer "proizvodnja ne smije trpjeti".

"Ako niste shvatili, i mi smo morali raditi! I vjerujte, nije bilo lako. Ubili smo se od posla i stresa. Ali drago nam je jer se to na emisiji nije primijetilo. To se zove profesionalnost", odgovorila je ekipa Provjerenog, na što je gledatelj pojasnio da se on više referirao na rad epidemiologa koji su lovili kontakte, a da nisu ni kontaktirali kolege zaražene osobe.