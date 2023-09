'Snimio sam film o Sebastianu Kurzu jer mi je važno da se sazna istina o njemu'

Sebastian Kurz u svjetsku je povijest ušao kao najmlađi austrijski kancelar, kada je u tu fotelju zasjeo u 32. godini. Na toj je poziciji ostao samo dvije godine, nakon čega je optužen za korupciju. Kurz je danas poduzetnik, a njegov zanimljivi život tema je dokumentarnog filma "Sebastian Kurz – istina", koji će premijeru imati 21. rujna na streaming servisu Vimeo. Redatelj filma o bivšem austrijskom premijeru je Jakov Sedlar, koji nam je u razgovoru kazao zašto je snimio ovaj film i što ćemo u njemu saznati.

Kako se došli na ideju da radite film o Sebastianu Kurzu?

Idea je došla od nekoliko osoba iz njegove blizine. Kontaktirali su me prije više od godinu dana sa željom da se prvi put napravi jedna kompletna priča o njegovu životu, izuzetnoj političkoj karijeri i doprinosu ugledu Austrije u svijetu. Kada sam ih pitao kako su došli do mene, rekli su mi da su vidjeli nekoliko mojih dokumentaraca na temu važnih izraelskih političara i da bi željeli nešto slično.

Koliko je trajala priprema filma, kada ste ga počeli snimati i koliko je trajalo snimanje?

Priprema je trajala nekoliko mjeseci, a pregledao sam mnoštvo tiskanih materijala, fotografija, videozapisa… svega što je potrebno za napraviti ozbiljan film o najmlađem ministru vanjskih poslova i premijeru u povijesti.

Gdje ste sve snimali i tko sve govori u filmu?

Snimali smo u Beču, Jeruzalemu, New Yorku i Los Angelesu. U filmu (osim Sebastiana Kurza) govore David Harris, predsjednik Američkog židovskog kongresa, Benjamin Netanyahu, izraelski premijer, Elizabeth Kostinger, ministrica turizma i ekonomije u Kurzovoj vladi, prof. dr. Christian Lequesene, francuski stručnjak za međunarodnu politiku, rabin iz New Yorka Arthur Schneier, Trevor Traina, bivši američki veleposlanik u Austriji i francuski predsjednik Macron. Tekst u filmu interpretira poznati hollywoodski glumac Armand Assante.

Za film ste prikupili kompletan materijal o njemu, još od djetinjstva. Gdje ste to sve uspjeli pronaći?

Sve osobne materijale dobio sam od Sebastiana Kurza, a ono što se odnosi na njegovu političku karijeru od stranke ÖVP kojoj je bio na čelu. Također, mnogo je u tome dijelu pomogla scenaristica Judith Grohmann koja Kurza poznaje od njegove 17. godine i koja je napisala knjigu "Sebastian Kurz", njegovu službenu biografiju.

Kakav je dojam ostavio Kurz na vas tijekom razgovora?

Sebastian je izuzetno ugodan i pristojan mladi čovjek koji je govorio o nizu tema koje su važne da bi film bio zanimljiv i autentičan. Njegovo znanje ogromno je, iskustvo također. Njegovi kontakti također su vrlo različiti i spreman je govoriti o svemu što vas zanima. Ukratko, radi se o vrlo neobičnome čovjeku koji je napravio velike stvari u svojih 36 godina, koliko je sada star.

O njemu se dosta pisalo, dosta se toga i zna, što ste novo saznali o njemu tijekom snimanja filma? Koje biste možda zanimljivosti izdvojili?

Dosta se pisalo o njegovu političkom djelovanju, ali u filmu ima i mnogo detalja iz privatnoga života kao i djelovanja "iza kulisa" službenih stvari koje je radio i napravio. Recimo, bitan dio filma odnosi se na njegov stav o antisemitizmu u Austriji i svijetu. Do njega nije bilo značajnijih pomaka u odnosima prema "ostavštini" koju je holokaust u odnosu na Židove ostavio u Austriji. On je povukao nekoliko važnih, konkretnih poteza na tome planu, o čemu svjedoče poznate osobe iz Izraela i SAD-a. I neki detalji iz privatnog života tema su o kojoj u filmu govori.

Kako gledate na aferu Ibiza, odnosno optužbe za korupciju?

Za Austriju je velika šteta što je došlo do te afere u kojoj Kurz ničim nije sudjelovao iako ga se pokušalo optužiti da je za nju znao. Cijela afera vezana je uz njegove desničarske koalicijske partnere koji su optuženi za primanje mita. Bez obzira na to što s tom aferom nije imao veze, iz etičkih razloga, zato što se radilo o koalicijskom partneru, dao je ostavku. Koliko je narod vjerovao u njegovu nevinost, najbolje su pokazali izbori odmah nakon te ostavke kada je na dobio 37% glasova. No nakon ponovnoga prozivanja definitivno je otišao iz politike. Barem za sada. Inače, posebno su zanimljiva razmišljanja bivšeg američkog veleposlanika u Austriji i francuskog stručnjaka za međunarodne odnose o tome tko zaista stoji iza te afere. O tome bi se mogao napraviti pravi triler, jer bi govorio o tome što politika uistinu jest.

Mislite li da će se Kurz vratiti u politiku ili ostaje u poduzetništvu?

U ovome trenutku on je izuzetno zadovoljan, radi s poznatim američkim poduzetnikom Peterom Thielom (vlasnik PayPala), a ima i svoju kompaniju s uredima u Dubaiju, Tel Avivu i New Yorku. No, kada se radi o osobi koja ima 36 godina, koja je bila političar na najvišoj svjetskoj razini sa svim mogućim kontaktima koje nije izgubio, čini mi se da se on mora i treba vratiti u politiku. Naime, svjedoci smo inflacije nekompetentnosti u cijelome svijetu kada su u pitanju osobnosti koje bi trebale biti na čelu država i vlada. Austrija nije u tome iznimka tako da je (po meni) pitanje vremena kada će Kurz ponovno zauzeti neko važno mjesto u austrijskoj politici. Gdje god se pojavi, on izaziva interes, ljudima je simpatičan jer im se sviđa njegova energija, znanje i politička ostavština.

Zanimljivo je da se istog dana kad vi imate premijeru filma na Vimeu u austrijskim kinima počinje prikazivati film koji loše govori o Kurzu. Kako gledate na to?

Kurza ne vole ljudi koji vladaju većinom medija u Austriji. Oni su, bojeći se njegova skorog povratka u politiku, potrošili 3,2 milijuna eura da bi napravili film u kojemu ga optužuju za različite neistine. Film u kinodistribuciju u Austriji kreće 21. rujna. Mi smo se (producenti: američki Arramis film i izraelski AVS) odlučili da u isti dan i sat na Vimeu kreće moj film "Sebastian Kurz – istina". Film će imati njemačku i englesku verziju i moći će ga vidjeti svatko koga ta tema zanima na tome internetskom kanalu.

Koji je plan za film nakon premijere, namjeravate li s njim i na festivale?

Da, film će imati uobičajen život: festivali, posebne projekcije, TV, kao i u drugim sličnim slučajevima.

Što pripremate dalje nakon ovog filma?

Početkom studenoga po Hrvatskoj počinje prikazivanje moga novoga dokumentarnog filma "Ni oprostiti ni zaboraviti". Radi se o vrlo bolnoj temi koja je, što se filma tiče, prešućena, a to su priče hrvatskih logoraša srbijanskih logora 1991.-1992. Priče su vrlo teške i dramatične, ali smatrao sam da smo odgovorni reći nešto i na tu temu. Također, ima još nekoliko filmova (između ostalih i jedan igrani) koji su u različitim fazama pripreme. Uvijek se nešto radi, ako se želi…

