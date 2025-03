Snažna veza između radija i brojnih poklonika ovoga medija u povijesti Večernjakove ruže imala je važno mjesto

Iza Jane Bubnič Arčanin, glavne i glazbene urednice Radio Korza, iznimno je uspješna poslovna godina, ovjenčana dvama Zlatnim mikrofonima, a proglašena je i novinarkom godine na lokalnoj razini. Zbog svega što je kao glavna i glazbena urednica Radio Korza stvarala tijekom prošle godine, nominirana je i za Večernjakovu ružu, u kategoriji Radijska osoba godine.

– Nominacija je kruna mog rada, a kolege s kojima sam nominirana iznimno su talentirani zaljubljenici u radio. Biti s njima u ovoj kategoriji smatram svojim velikim uspjehom – kaže.

Za prestižnu Večernjakovu ružu u ovoj je kategoriji za svoj rad nominirana još jedna dama, Ivona Kovačević, direktorica radija Yammat FM te autorica jedinstvene emisije elektroničke glazbe “MOJO Sound System”.

Ne bojim se za radio. Prognoziraju mu propast već dugi niz godina, no radio i dalje pronalazi svoj put, iako konkurencija nikad nije bila veća. Radio je intimni suputnik s kojim se budite i odlazite na spavanje. Nemali broj puta čujemo od slušatelja da radijske ljude doživljavaju kao članove obitelji – govori Ivona Kovačević.

S njom će se složiti i Slavko Nedić, glazbeni urednik na Hrvatskom katoličkom radiju:

– Dolaskom novih medija uvijek se plasira priča da će “stariji” mediji poput radija i novina propasti. Svi smo svjesni da se novine i danas tiskaju, a i radio radi. Moć nije kao nekad kad “konkurencije” nije bilo, no radio je nezamjenjiv kad se vozite, u uredima, bolnicama... U večernjim satima dominaciju ima TV, ali i tu ima iznimki. Naše večernje emisije imaju svoje fanove i bez obzira na to što bilo na TV-u, pali se radio – kaže Nedić.

Ovaj istaknuti skladatelj, glazbenik, producent i novinar koji je u glazbi već pola stoljeća, a više od dva desetljeća urednik je Glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija, jedan je od petero nominiranih za Ružu u kategoriji Radijska osoba godine. Za Večernjakovu ružu nominiran je i Ivan Hlupić s Radio Sljemena, koji srijedom i petkom slušatelje drži uz radio zanimljivim reporterskim pričama iz glavnoga grada.

– Nominacija je izazvala toliko pozitivnih komentara da iskreno uživam u njoj, nisam se tome nadao. Već ta podrška koju osjećam od slušatelja, kolega i ljudi koje svakodnevno susrećem kroz svoje reportaže je poput nagrade, čisto punjenje baterija i osjećaj zadovoljstva da sam na većinu pozitivno utjecao svojim radom – rekao je Ivan Hlupić.

Slično govori i njegov nominirani kolega s Radio Dalmacije Gordan Vasilj:

– Od objave nominacija stižu nam brojne poruke podrške, ljudi šalju fotografije svog glasanja, što još jednom potvrđuje snažnu vezu brenda Radio Dalmacije i njegove publike.

A ta snažna veza između radija i brojnih poklonika ovoga medija u povijesti Večernjakove ruže u petoj je godini dodjeljivanja prestižne nagrade iznjedrila i kategorije za najbolju radijsku voditeljicu i voditelja.

”S pet godina dijete je već savladalo sve ljudske vještine i polako se sprema za školu. U petoj godini postojanja Večernjakova ruža je svoju školu položila s odličnim uspjehom i najveća su iskušenja iza nje. Ona više nije jedan u nizu izbora koji sumiraju godinu na odlasku, nego su je mnogi prepoznali kao najrespektabilniju nagradu u javnom životu Hrvatske”, zabilježeno je na stranicama Večernjeg lista uoči dodjele prestižne medijske nagrade osmišljene 1994. godine.

Te su prve Ruže u novim kategorijama odnijeli Karmela Vukov Colić i Trpimir Vicković Vicko. Spomenimo i to kako je Vicko ujedno te godine bio jedini koji je dobio više od 4000 glasova čitatelja Večernjaka. Kroz povijest Večernjakove ruže on je postavio još jedan rekord – sedam osvojenih Ruža u nizu za najboljeg radijskog voditelja, a dobivao ih je za svoj rad od 1997. do 2003. godine.

– Vjerujem u ono što radim, iza mene je 10.000 sati programa, a još imam što reći – kazao je Vicko na jubilarnoj 10. Večernjakovoj ruži.

Na ovoj je dodjeli Barbari Kolar, koja je uz Sonju Šarunić osvojila najviše Ruža u kategoriji za radijsku voditeljicu, pripala treća Ruža za najbolju radijsku voditeljicu.

– U svom životopisu više ne spominjem fakultetsku diplomu, samo Večernjakove ruže – kazala je Sonja Šarunić nakon što je na dodjeli nagrada za 2000. godinu primila svoju treću (no ne i posljednju) Ružu kao najbolja radijska voditeljica.

U povijesti Večernjakove ruže, dakle, Barbara Kolar i Sonja Šarunić osvojile su najviše Ruža kao najbolje radijske voditeljice, svaka po četiri. No na tome nisu stale – obje su dobile i Ruže za svoje angažmane na televiziji.

Nakon što je sedam godina zaredom Trpimir Vicković Vicko dobio Ružu za najboljeg radijskog voditelja, s trona ga je “smijenio” Davor Dretar-Drele, koji je obećao kako će zbog nagrade biti još bolji. I deblji.

Kada je Večernjakova ruža na tri godine postala Večernjakov ekran, nagrada se nije dodjeljivala najboljim radijskim voditeljicama i voditeljima, što se promijenilo kada se, nakon stanke s dodjelom nagrada, Ruža 2015. godine vratila. Baš kao i na samome početku dodjele Večernjakovih ruža, i te je povratničke godine bilo sedam Ruža, za najbolje u prethodnoj godini. Jedna od kategorija bila je ona za radijsku osobu godine. Najprije ju je osvojio Mislav Togonal, zatim Dalibor Petko pa Ivana Mišerić.

– Teško je opisati kakav je osjećaj primiti Ružu, možda ga je najbolje opisati kao drhtav jer se doslovno tresem – izrekao je tada 80-godišnji HRT-ov doajen Mladen Kušec, uz čije su radijske i televizijske emisije poput “Tonkica Palonkica frr...” i “Patuljci pojma nemaju” stasale generacije djece.

Svoju je Ružu Kušec dobio kao najbolji radijski voditelj u 2017., što mu je bila iznimna čast jer se nagrada poklopila s krajem njegove karijere.

Nakon njega svoje su Ruže zavrijedili najprije Vedran Car, zatim Ivana Radaljac Krušlin. Marko Bratoš i Hrvoje Kečkeš dobili su “zajedničku” Ružu, na dodjeli koja se zbog pandemije koronavirusa dodjeljivala virtualno. Izravni televizijski prijenos iz HNK bio je bez publike, prezentera i nominiranih, a na propisanoj distanci na pozornici praznog kazališta bili su samo voditelji Doris Pinčić i Duško Ćurlić. Prezenteri su se uključivali putem Skypea i najavljivali nominirane, glazbenici su pjevali iz svojih domova. Naposljetku, sve je prošlo besprijekorno, reakcije su bile fantastične, a 26 godina nakon utemeljenja Večernjakove ruže, ova je prva virtualna dodjela nagrada postala povijesna. Godinu kasnije Ruža je u kategoriji za radijsku osobu godine pripala Sanji Brajković.

– Ako uzmemo u obzir da su u kategoriji bile sve žene, onda mogu reći onu: blažen bio među ženama – kazao je Mario Lipovšek Battifiaca (Radio Istra), koji je Ružu za najbolju radijsku osobu 2022. godine zahvaljujući glasovima čitatelja Večernjeg lista dobio u srazu s kolegicama Ivom Pavletić Crnić (HRT), Ivanom Mišerić (Otvoreni radio), Edinom Pršić (Laganini FM) i Anom Lacković Vargom (Radio Sljeme).

Na lanjskoj dodjeli Večernjakove ruže laureat je bio Miljenko Cvitković Minja:

– To nisi našao na cesti, nije to nešto kao samo jedna od nagrada koja se dodjeljuje. Ja se sjećam prve koja se dodjeljivala za 1994., čak niste ni imali kategoriju radio. Sjećam se kako je to krenulo. Nije da je sanjam i priželjkujem cijelo vrijeme... osim ponekad, ali sad je, evo, tu – ponosno je kazao Cvitković.

U čijim će rukama završiti Ruža za radijsku osobu 2024. godine, doznat ćemo na glamuroznoj završnici koja će se održati 11. travnja u Hrvatskom narodnom kazalištu, uz izravan prijenos na HTV-u.

