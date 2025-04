'Slobodna sam!': Ova naša mlada pjevačica prekinula je s partnerom nakon četiri godine veze

Lorena Bućan, nova pjevačica legendarne grupe Magazin, ne prestaje intrigirati javnost. Nakon uspješnog nastupa na Dori i najave nove pjesme, mlada Solinjanka sada je otkrila detalje iz svog privatnog života, potvrdivši da je nedavno okončala dugogodišnju ljubavnu vezu.

Osim o poslovnim uspjesima, Lorena je u razgovoru za In Magazin po prvi put otvoreno progovorila i o svom ljubavnom statusu. Pjevačica je potvrdila da je njezinoj četverogodišnjoj vezi došao kraj te da je ponovno slobodna. - Nisam znala da bi to ljude moglo zanimati na taj način, ali sad kad pitaš, da, slobodna sam - priznala je Lorena, dodavši kako s bivšim partnerom njeguje dobre odnose. Naglasila je kako od prekida ne želi raditi dramu. - Ljudi nekad rade dramu od toga i ne znam ni ja, tko zna kakvu predstavu. Ja sam živjela svoj život isto prije i nakon. Uvijek sam sretna bila, kako god da je - iskrena je pjevačica.

Inače, grupa Magazin uskoro predstavlja novu pjesmu znakovitog naziva "Voljela", koju potpisuje provjereni autorski dvojac Vjekoslava i Tonči Huljić. Pjesma, koja tematizira prijevaru, već sada obećava postati hit, a Lorena otkriva da joj je "sjela na prvu" još prije tri godine. - Ta pjesma postoji već tri godine, tada sam snimala demo za nju, za neku X osobu i kad sam ju čula rekla sam 'ajme, što je ovo, Tonči, odlična je, predobra'. Odmah mi je sjela i za slušanje i za pjevanje. Trebala sam ući u Magazin da mogu otpjevati tu pjesmu. Šalim se - ispričala je Lorena.

Iako je od Dore prošlo nešto više od mjesec dana, dojmovi se još uvijek slažu. Magazin je osvojio treće mjesto, unatoč tome što su slovili za jedne od favorita natjecanja. - Naravno svaki izvođač se trudi i daje sve od sebe i nada se malo u sebi i onda kad skužiš 'ajme, ne idemo ipak', svi smo malo bili tužni. Ali to je tih par minutica, onda kasnije kad se malo osvježiš, kad dođeš sebi, kažeš jednostavno, hvala Bogu, bilo je prelijepo, guštali smo i to je najbitnije od svega - prisjeća se Bućan iskustva s Dore.

Lorena je postala dio Magazina prije pet mjeseci, a prije toga gradila je uspješnu solo karijeru. Iako su mnogi znali njezine pjesme, poput hita "Tvoja i gotovo", često nisu znali njezino ime. Ulaskom u Magazin, situacija se promijenila. - Je, meni bi isto puno ljudi došlo i reklo 'ti si ona što pjeva ''Tvoja i gotovo''. Jesam, to sam ja, ali naravno da mi to ne smeta niti mi je to ikad smetalo. Ja prva nekad čujem nekoga na radiju i uopće ne mogu povezati tko to pjeva. Tako da je to sve normalno i nadam se da su me sad malo bolje upoznali - zaključila je simpatična Solinjanka.