Švedska manekenka napustila Rogoznicu pa napravila kaos u autobusu za Split: ‘Napala je i vozača! Svađa se sama sa sobom'

Švedska manekenka Isabella Viola Lindblom (31) koja je na mjesec dana bila uzurpirala rogoznički otok Jaz, pa na noge digla sve institucije "svojatanjem" državnog otoka, napokon je napustila Rogoznicu nakon što joj je policija dala 24 sata da napusti otok.

A čini se kako joj je iduća destinacija Split jer ju je čitatelj Jutarnjeg lista uhvatio u autobusu prema Splitu. Ukrcala se u Trogiru jutros oko 10 sati.

– Ona je potpuno nesuvisla, priča i svađa se sama sa sobom, zatim se posvađala s nekoliko putnika, a onda je napala i vozača. Govorila je: "Kamo ja to idem, kamo me voziš?" On nije znao engleski, pa ju je to vjerojatno dodatno uznemirilo. Bojao sam se da ga fizički ne napadne i omete u vožnji, da nas sve ne ugrozi. Zvao sam i policiju, a tamo su me pitali: Jeste li vi liječnik kada znate da joj treba pomoć? Molim vas, učinite barem vi nešto, bilo mi ju je žao i nisam to mogao gledati – kazao je jedan Splićanin za Jutarnji.

Navodi da je iz autobusa izašla na ulazu u Split te je bilo vidljivo da ne zna ni gdje je ni kamo će dalje.

– Ona je potpuno izgubljena, rekao bih da se radi o duševnim problemima, apeliram na sve da joj se pomogne jer ne sluti na dobro – dodao je.

Inače, manekenka je u Hrvatsku stigla prošle godine, a nakon što je neko vrijeme provela u Zagrebu, krajem travnja počela je živjeti na otočiću udaljenom od rogozničke obale pedesetak metara.

VIDEO Kaos na koncertu Harryja Stylesa: Obožavatelj pao s visokih tribina!