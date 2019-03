Slavni roker organizira krstarenje: Samo najbogatiji će imati priliku fotkati se s njim

Obožavatelji glam metala napokon su došli na svoje. Jon Bon Jovi zna da ne postoji ništa glamuroznije od krstarenja na jahti po Karibima, pa je odlučio ispuniti snove mnogim svojim fanovima.

Četiri dana partijanja s rock zvijezdom nazvano je 'Runaway to Paradise with Bon Jovi', a u ponudi uskoro rasprodano krstarenje u ima druženje s Jonom, karaoke, bendove koji sviraju uživo i kušanje nagrađivanog Rose vina njegovog sina Jesseija Bongiovia.

Foto: Promo Jahta Norwegian Jade sprema se isploviti idući mjesec, a produkcijska kompanija koja organizira ovaj luksuzni event obećava da će u ta četiri dana svi putnici, osim glazbi beda Bon Jovi, moći uživati i u glazbi bendova kao što su Collective Soul, Tonic, Beth Thornton, Tempt, DJ Dave i Slippery When Wet. Zlatni paket i jedini način na koji će putnici dobiti priliku fotografirati se sa svojim idolom Jonom već je rasprodan, dok su u ponudi još uvijek oni malo jeftiniji.

Najskuplja karta za krstarenje stoji nešto više od 8 tisuća dolara dok je najjeftinija 'samo' 235. Kao dodatni sadržaj najavljuju i dućan s reklamnom odjećom benda Bon Jovi. Za one koji ne mogu stići na ovo travanjsko, organizirano je još jedno krstarenje, ali to će biti po Španjolskoj. Jon nije jedina niti prva osoba koja organizira svoje krstarenje, prije njega učinile su to već druge zvijezde kao što su Cardi B, Oprah Winfrey i Adam Rippon.

