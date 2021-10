Slavni glumac otkrio kako je izgubio osjet okusa: 'Sva hrana je imala okus mokrog kartona'

Slavni glumac Stanley Tucci (60) tri godine je tajio da se bori s tumorom na jeziku. Tucci je nedavno ipak progovorio o svojoj bolesti. U intervju za New York Times koji je sada dao ispričao je o tome kako se osjećao, kemoterapijama te gubitku apetita.

Opisao je da mu je sva hrana imala okus 'mokrog kartona premazanog nečijim izmetom'. Rekao je da mu je najveći strah bio gubitak osjeta okusa, što mu se i dogodilo. "Mislim, ako ne možete jesti i uživati u hrani, kako ćete uživati u svemu ostalom? Bilo mi je teško jer sam mogao okusiti sve, ali nisam mogao i progutati", rekao je glumac. Objasnio je da je hranu morao žvakati i po 10 minuta kako bi mu skliznula niz grlo. „Ponekad sam se jednostavno morao riješiti hrane“, opisao je Tucci.

Pomoć u skrivanju teške bolesti bio mu je i posao koji tijekom borbe s rakom nije stavio na čekanje. Glumac je nastavio raditi na CNN-u u emisiji „Stanley Tucci: Searching For Italy“. "Nije bilo šanse da ne uspijem. Dugo sam želio ispričati priču o Italiji i različitim kuhinjama svake talijanske regije", istaknuo je. Zbog toga je održan i ovaj intervju. Naime, glumac trenutno promovira svoju novu knjigu 'Taste: My Life Through Food'. To su nekonvencionalni memoari u kojima glumac piše o mnogim stvarima, među kojima i užasnoj hrana koju je morao jesti na filmskim setovima.

Inače, Tucci je poznat po mnogim ulogama u poznatim filmovima poput "Vrag nosi Pradu", "Igre gladi", "Spotlight" i drugih. Priznao je da mu je, što se bolesti tiče, najteže bilo to što su ga djeca morala hraniti na cjevčicu dugih šest mjeseci. Inače, glumcu je sve to još teže palo jer je njegova prva supruga umrla od raka dojke te ju je gledao kako prolazi kroz sve tretmane.

