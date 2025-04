Slavni glazbenik šokirao obožavatelje videom iz bolnice: 'Ponekad ti tijelo govori da se trebaš odmoriti'

Popularni američki reper Lil Nas X (26) iznenadio je svoje obožavatelje kada je objavio video iz bolničkog kreveta u kojem pokazuje da je izgubio kontrolu nad desnom stranom lica. Usprkos zabrinjavajućem stanju, glazbenik je zadržao pozitivan stav i humor.

Reper je objavio snimku na Instagramu u kojoj pokušava pokazati osmijeh, ali može pomicati samo lijevu stranu lica. "Ovo je moj puni osmijeh trenutno," rekao je u videu, pokušavajući se nasmijati dok je pokazivao na svoje lice.

Brojne poznate ličnosti brzo su reagirale na objavu pružajući podršku reperu. Taraji P. Henson poručila je "Ozdravi brzo, dušo". Wanda Sykes savjetovala je: "Ponekad ti tijelo govori da se trebaš odmoriti". Holly Robinson Peete izrazila je zabrinutost da bi mogla biti riječ o Bellovoj paralizi.

Foto: Instagram

Iako Lil Nas X nije otkrio službenu dijagnozu, stručnjaci navode dvije moguće dijagnoze. Bellova paraliza izaziva iznenadnu slabost ili paralizu jedne strane lica, najčešće je privremeno stanje i može biti povezana sa stresom ili infekcijama. Ramsay Hunt sindrom uzrokovan je istim virusom koji izaziva vodene kozice, može utjecati na živce blizu uha, a Justin Bieber je 2022. godine imao isto stanje.

Reper je u naknadnim objavama pokazao znakove poboljšanja. "Puno je bolje... oko još mora sustići, ali mogu se iskreno nasmijati, što je dobro," rekao je u najnovijem ažuriranju. Koristi žvakaću gumu za jačanje mišića lica i održava pozitivan stav tijekom oporavka. Lil Nas X nastavio je komunicirati sa svojim obožavateljima kroz društvene mreže, zadržavajući svoj prepoznatljivi humor i optimizam unatoč zdravstvenim izazovima. "Izgledat ću smiješno neko vrijeme, ali to je sve," poručio je svojim pratiteljima.

Montero Lamar Hill, poznatiji kao Lil Nas X, rođen je 9. travnja 1999. u Atlanti, Georgia. Svjetsku slavu stekao je 2018. godine sa svojim hitom "Old Town Road", koji je postao najduže pozicionirana pjesma na prvom mjestu Billboard Hot 100 ljestvice, s rekordnih 19 tjedana. Njegov uspjeh nastavljen je singlovima "Montero (Call Me by Your Name)" i "Industry Baby", a osvojio je brojne nagrade uključujući dva Grammyja. Posebno je značajan kao prvi otvoreno gay umjetnik koji je osvojio Country Music Association nagradu, a časopis Time ga je 2021. uvrstio među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.

