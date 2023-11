Slavni glazbenik i glumac optuženi za seksualno zlostavljanje: 'Tretirao me kao svoje vlasništvo'

Nove, teške optužbe stižu iz svijeta poznatih i slavnih. Naime, u samo nekoliko sati pristigle su dvije optužbe za seksualno zlostavljanje. Prvo je bivša manekenka Sheila Kennedy podigla tužbu protiv pjevača grupe Guns N' Roses, Axla Rosea u kojoj tvrdi da ju je glazbenik zlostavljao 1989. godine u hotelskoj sobi u New Yorku. Rolling Stone piše da u sudskim spisima Sheila tvrdi kako je glazbenika upoznala u noćnom klubu, nakon čega ju je on pozvao da otiđe s njim u hotelsku sobu. U sobi je, kako navodi Sheila, Axl častio goste kokainom i alkoholom, a ona se potom zatekla u njegovoj spavaćoj sobi gdje je on započeo agresivan seks s drugom manekenkom. Nakon što je izašla iz sobe, čula je bacanje predmeta i Rosea kako vrišti na djevojku i tjera je van iz sobe, nakon čega je prišao njoj i gurnuo je na pod, tvrdi u tužbi.

Nakon što je pala, zgrabio ju je za kosu i odvukao do svoje spavaće sobe gdje joj je na krevetu vezao ruke na leđima. Kennedy kaže kako ju je glazbenik tretirao kao vlasništvo koje koristi isključivo za svoje seksualno zadovoljstvo. U trenutku ovog događaja Sheila je imala 26 godina, a frontmen Guns N' Rosesa 27 godina. Uz tužbu bivša manekenka navodi i da je zbog ovog događaja patila od PTSP-a, kao i anksioznosti i depresije te da je to sve utjecalo na njezinu karijeru. U tužbi potražuje novčanu naknadu.

Podsjetimo, i da je ova manekenka 2016. godine objavila svoju autobiografiju imena 'No One's Pet' u kojoj je već govorila o ovom događaju te otkrila neke detalje. Osim toga, Kennedy je objavila i 2021. godine dokumentarac naslova 'Look Away' čija tema je neprimjereno ponašanje u svijetu glazbe.

No, ovo nije jedina tužba za seksualno uznemiravanje koja je podignuta protiv poznate osobe tog dana. Naime, na sudu u New Yorku jedna je osoba podigla tužbu protiv glumca Jamieja Foxxa. Kako stoji u papirima ovaj se događaj odvio 2015. godine u jednom popularnom njujorškom restoranu. Identitet osobe koja je podigla tužbu za sada nije otkriven javnosti, a sve se odvilo nakon što je uočila glumca u restoranu i pitala ga za fotografiju.

U tužbi stoji kako je Foxx bio vidno pijan te joj je počeo govoriti kako ima tijelo supermodela, nakon čega ju je povukao za ruku i odveo u stražnji dio restorana. Tamo joj je, kaže glumčeva obožavateljica, dirao grudi, a ona se pokušala odmaknuti od njega. Primijetila je i kako su glumčev tjelohranitelj i ostali gosti vidjeli što se dogodilo, no pravili su se kao da se ništa ne događa. Spasila ju je prijateljica, koja im je prišla, nakon čega se glumac maknuo. I ova osoba je istaknula kako joj je ovaj događaj nanio bol, patnju i stres te i ova osoba potražuje novčanu naknadu.

