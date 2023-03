Slavni američki glumac (97) imao prometnu nesreću, morat će ponovno polagati ispit

Slavni američki glumac Dick Van Dyke (97) imao je prometnu nesreću u Malibuu, a kako piše TMZ, iz nje je izašao bez ozbiljnijih ozljeda. Upravljao je automobilom Lexus LS 500 kojim se zabio u velika ulazna vrata kuće. Navodi se da je glumac izgubio kontrolu nad vozilom zbog skliske ceste nakon jake kiše u Los Angelesu. Izvori bliski Dicku navode da je glumac nakon nesreće krvario iz nosa i usta, ali da je zadobio samo lakše tjelesne ozljede. Glumcu je pružena medicinska pomoć na mjestu nesreće, a na daljnje kontrole nije išao u bolnicu.

TMZ piše da glumac nije bio pod utjecajem droge i alkohola, no policija je navodno zatražila ponovno polaganje vozačkog ispita za glumca. Njegovu dob naveli su kao jedan od razloga za prijavu.

Tijekom karijere duže od 70 godina Dick je osvojio pet Emmyja, nagrade Tony, Grammy, BAFTA-u i SAG nagradu za životnu djelo te je uvršten u televizijsku Kuću slavnih. Najzapaženije uloge ostvario je kao Rob Petrie u The Dick Van Dyke Showu, u The New Dick Van Dyke Showu i u The Carol Burnett Showu. Poznat je i po ulogama u mjuziklu Mary Poppins iz 1964. i u nastavku Mary Poppins Returns iz 2018.

Dick je i ponosni otac četvero djece, sinova Barryja i Christina te kćeri Stacy i Carrie, koje je dobio u prvom braku s Margie Willet, koji je potrajao od 1948. do 1984. godine, a može se pohvaliti i da ima petero unučadi te četvero praunučadi.

Ove je godine proslavio 11. godišnjicu braka s 46 godina mlađom Arlene Silver. Dick i Arlene upoznali su se 2005. godine kada je ona radila kao vizažistica na dodjeli nagrada SAG, a priznala je kako ju je njegov zarazni i blistavi osmijeh privukao na prvi pogled.

- Sjećam da sam ugledala Dicka za stolom, imao je leptir-mašnu i široki osmijeh. Baš kad sam sjela na svoje mjesto, odjednom se stvorio pokraj mene i rekao mi 'Bok, ja sam Dick.' Prvo što sam ga pitala je je li glumio u Mary Poppins - prisjetila se Arlene u jednom od intervjua za The Huffington Post.

Inače, Van Dyke se nedavno pojavio i u američkoj verziji showa "Masked Singer". U prvoj epizodi devete sezone otkriveno je da je on bio pod maskom gnoma, a publika i žiri bili su potpuno oduševljeni. članica žirija, pjevačica Nicole Scherzinger bila je u suzama kada je konačno vidjela nasmiješeno lice ovog glumca. Dick je pjevao hit Franka Sinatre 'When You're Smiling', a publici je kazao kako je ispod maske bilo užasno mračno.

- Ništa nisam vidio - kazao je, no da mu to uopće nije smetalo vidjelo se na njegovom licu koje je krasio širok osmijeh.

Nakon showa Van Dyke kazao je za američke medije da je bio siguran kako nitko neće pogoditi da je baš on pod maskom i da publika sigurno neće moći pojmiti da je na pozornici netko tko će ove godine navršiti 98 godina.

- Mislim da je ovo najluđa stvar koju sam ikada napravio. Baš je bilo ludo iskustvo. Imo sam dvije rupice na kostimu kroz koje sam mogao gledati publiku i zbilja je dobro da nisam klaustrofobičan - zaključio je.

