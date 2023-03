Teški dani za Jasmina Stavrosa: 'Imam karcinom kostiju, borim se za život'

Hrvatski glazbenik Jasmin Stavros (68) ima karcinom kostiju i bori se za život. Prije nekoliko dana pjevač je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, a otkad je dobio dijagnozu nalazi se na bolničkom liječenju. Da ima velikih problema sa zdravljem Stavros je potvrdio u izjavi za 24 sata.

- Stalno sam u bolnici, nisam otad išao doma. Loše se osjećam, bole me leđa, sve. Svakakve lijekove protiv bolova mi daju, nešto pomogne, a nešto ne - rekao je Stavros.

Opaka bolest pjevača je zatekla unatoč najzdravijem mogućem načinu života. Stavros živi na selu, u miru i skladu s prirodom, poznat je po zdravom životu, umjerenoj prehrani i bavljenjem sportom.

Od kako je 2008. preselio u mjestašce pored Jastrebarskog, uživa u dugim šetnjama sa suprugom Žarkom i radovima oko kuće. Jedno vrijeme je sa suprugom svaki ponedjeljak odlazio na Japetić. Stavros je iz temelja promijenio život, a prije nekoliko godina za IN Magazin je progovorio o tome.

Moram priznati, bilo je perioda kad sam ja isto uzimao opijate, kad sam uzimao alkohol, moram priznati, da lažem, nema smisla! Onda sam vidio da moji prijatelji umiru kraj mene, ja sam dotakao dno života! Baš sam bio u toj jednoj fazi životnoj i onda sam rekao stop! Više toga nema. U to vrijeme nije bilo pomoći nekih komuna, da ti netko pomogne, tad sam se morao vaditi sam'', prisjetio se je Jasmin Stavros za IN Magazin.

Jasminu danas vjera puno znači u životu. "Puno stvari mi se dogodilo u životu baš uz tu krunicu. Žena i ja smo bili na moru, u našoj kući, svaki dan smo molili krunicu milosrdnog Isusa i u tri sata smo odlazili do jedne kapelice gdje je bio jedan teren ogromni. Kao da je to bila jedna Božja providnost, mi smo to našli, kupili, uredili, doveli u kulturu, napravili sebi kućicu od sedam tisuća kvadrata. Ta krunica je bila povezana s tom kućom koja nam danas deset puta više znači nego kuća kraj mora", otkrio je ranije.

