Slavna pjevačica shrvana, od oca se oprostila emotivnom objavom koja je mnoge rasplakala

Otac slavne pjevačice Pink (41), pravog imena Alecia Beth Moore, Jim Moore, preminuo je nakon duge borbe s rakom prostate, javlja američki Page Six.

Shrvana pjevačica od oca se oprostila emotivnom objavom na Instagramu na kojemu je podijelila dvije crno-bijele fotografije na kojima plešu, a jedna od njih je iz djetinjstva.

"Do zauvijek", napisala je u opisu, a njezini obožavatelji javili su se u komentarima s porukama sućuti.

Foto: instagram

Dan prije tatine smrti Pink je objavila njihovu zajedničku fotografiju iz 2006. godine na kojoj izvode pjesmu 'I Have Seen the Rain', koju je Jim napisao tijekom Vijetnamskog rata.

Foto: instagram

Podsjetimo, Pink je u srpnju prošle godine otkrila da je njezin tata završio drugi krug kemoterapija i da je bio iznenađujuće dobre volje, da se smije i šali.

"Radi to da se drugi osjećaju bolje. Nevjerojatno ga je gledati kako zviždi dok prolazi kroz pakao", napisala je Pink tada na Instagramu.

