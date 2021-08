Nina Martina iz 'Života na vagi' u najdebljoj fazi imala je 150 kg, a sada ponosno pokazala dekolte u omiljenoj haljini

Natjecateljica treće sezone showa 'Život na vagi', Nina Martina Korbar na Instagramu je objavila novu fotku, te se čini da je konačno našla haljinu koju jako voli. Naime, u istoj haljini pozirala je nedavno, te pokazala da još uvijek ne odustaje od borbe s kilogramima, jer ima odličnu liniju. Ipak, Nina je ovaj put kameru malo približila pa je pokazala i dekolte.

Brzo je skupila preko 1.000 lajkova.

"Nastavi ići naprijed. On čuva naša leđa", napisala je uz objavu te brzo dobila gomilu komplimenata: "Predivna", "Ljepotice", "Jako lijep osmijeh", "Prekrasna si".

Inače, Nina je u najdebljoj fazi, prije 10 godina, imala čak 150 kilograma.

"Jako puno vas zanima kako je izgledala moja najdeblja faza još prije showa, neki nisu ni vjerovali da sam imala 150 kg, pa evo... odlučila sam podijeliti fotke iz svoje najdeblje faze koje još niste vidjeli... lijeve fotke su uslikane prije skoro 10 godina kad sam imala 18 godina i 150 kg, a desne fotke su danas, odnosno kroz zadnjih godinu dana na kojima imam 87 kg. Naišla sam na ove fotke slučajno nekidan na starom laptopu i iako sam svjesna da sam to nekada davno bila ja, svejedno sam skoro pala u nesvijest od šoka da sam to stvarno nekad davno bila ja. Koliko me samo ta kilaža ograničavala, koliko me obilježavala, ma nevjerojatno, uzela mi je veliki dio tinejdžerskih i studentskih dana, ali neka. Jako puno toga sam naučila, prošla, stekla sam veliko životno iskustvo i danas sam zahvalna na svemu jer sam danas ovdje gdje jesam, idem naprijed i samouvjereno radim na sebi. Sve se može kad se hoće i kad se odluči, ali pravi oblik motivacije i podrške te razumijevanje su jako bitan dio ovakve transformacije i puta", naglasila je Nina

Martina koja se ne srami svoje prošlosti jer joj je upravo ona temelj da svakim danom sve više radi na sebi i izgradi bolju sebe u budućnosti. Podsjetimo, Nina je u showu smršavjela 40 kg, a svoje pratitelje na društvenim mrežama svakodnevno obavještava o svojem napretku. Ranije se pohvalila da je od ulaska u show smršavjela čak 70 kilograma.

